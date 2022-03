Shingeki no Kyojin : épisode 87 saison 4 partie 2 : date, heure et où le regarder en ligne

La fin de l’anime Shingeki no Kyojin est sur le point d’arriver. Après des années de diffusion, l’adaptation télévisée du manga de Hajime Isayama nous convoque ce dimanche pour voir le très attendu épisode 87 de l’anime L’Attaque des Titans, le dernier à la fois de la saison 4 partie 2 et de la série en général. Nous vous disons quand et à quelle heure il ouvre en Espagne et au Mexique ainsi que où le voir officiellement avec des sous-titres espagnols.

Quand et à quelle heure l’épisode 87 de Shingeki no Kyojin est-il diffusé ?

L’épisode 87 de Shingeki no Kyojin sera diffusé ce dimanche 3 avril à 21h45 (CEST), heure de la péninsule espagnole. Si vous êtes à Mexico, vous le verrez à partir de 13h45. Ce sera la fin de la série (Saison 4 Partie 2), à défaut de savoir s’il y aura un OVA ou un film supplémentaire, comme le soulignent certaines voix. Cet épisode correspondra au chapitre 130 du manga (le dernier chapitre du tome #32 de la BD originale).

Où regarder Shingeki no Kyojin épisode 87 en ligne ?

Pour regarder l’épisode 87 de Shingeki no Kyojin, vous devez être abonné à Crunchyroll. La plate-forme de service de streaming a l’anime entier en première simultanée avec le reste de la planète. De plus, il a récemment été remanié en ajoutant toute la série Funimation.

Vous pouvez découvrir la durée exacte de l’épisode 87 ici.

Combien coûte Crunchyroll ? Prix ​​et modalités

Si vous n’avez jamais été abonné à Crunchyroll, vous disposerez d’une période d’essai de 14 jours. Une fois terminé, vous trouverez deux méthodes de paiement. Le premier, baptisé FAN, vous donne accès à tout le contenu de son catalogue, en même temps qu’au Japon et avec un appareil simultané. D’autre part, MEGA FAN, le second, offre tout ce qui précède et la possibilité de profiter de l’intégralité du catalogue hors ligne sans téléchargement préalable, ainsi que de pouvoir le visualiser simultanément sur quatre appareils. Vous pouvez vous abonner pour respectivement 4,99 euros et 6,49 euros.

