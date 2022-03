Forza Horizon 5 lance un nouveau système de progression et des courses personnalisées

Forza Horizon 5 est à nouveau mis à jour. Le titre à succès Playground Games, avec plus de 18 millions de joueurs en janvier dernier, reçoit désormais la mise à jour de la série 6, avec de nouvelles fonctionnalités importantes dans le système de progression multijoueur et la personnalisation de la course dans Horizon Open. Nous allons jeter un coup d’oeil.

Quelles nouvelles offre Forza Horizon 5 dans sa mise à jour de la série 6

L’objectif principal de la mise à jour Forza Horizon 5 Series 6 est d’ajouter des modifications et des améliorations à l’expérience de jeu Horizon Open et EventLab, en mettant l’accent sur la créativité.

D’une part, les Custom Racing arrivent à Horizon Open. Grâce aux nouveaux paramètres de filtrage, nous pourrons faire correspondre des joueurs plus proches de nos goûts dans les courses. Ce matchmaking sera plus intelligent, en donnant toujours la priorité à nos paramètres de conduite souhaités, y compris le type de course. Sur le papier, ce n’est peut-être pas trop important, mais en pratique, il sera plus facile pour les affrontements de satisfaire tout le groupe.

Ce sera le nouveau système de progression multijoueur de Forza Horizon 5

L’autre grande nouveauté est le nouveau système de progression autonome pour Horizon Open, qui s’applique à Open Racing, Drifting, Playground Games et Custom Racing. Tous les modes multijoueurs sauf The Eliminator (le mode de style bataille royale), qui sera supprimé d’Horizon Open et lié à l’onglet En ligne dans le menu.

Ce système de progression multijoueur arrive à l’occasion de la Series 6 avec des changements notables. Pour commencer, tous les points d’expérience (XP) gagnés dans Horizon Open contribueront à la fois au niveau du joueur et au niveau Horizon Open. De plus, une nouvelle barre XP supplémentaire est ajoutée à votre niveau Horizon Open lorsque vous terminez une course.

De son côté, un nouveau type de récompense est ajouté, les badges. Ces badges seront gagnés en relevant des défis spéciaux ou en progressant dans Horizon Open. Les badges ajoutent une petite icône colorée à côté de votre gamertag et sont visibles dans Horizon Life Free Roam, sur les classements de course et sur les classements. Relever de nouveaux défis débloquera de nouveaux badges.

Le dernier changement concerne le classement Horizon Open, qui affichera votre total d’XP Horizon Open et servira de vitrine pour montrer les badges que nous avons gagnés. Pour le reste, 27 nouveaux vêtements arrivent pour personnaliser l’avatar et de nouveaux défis dans Drift Club Mexico.

Forza Horizon 5 est disponible sur les consoles PC Xbox Series, Xbox One, Windows 10 et fait partie du catalogue Xbox Game Pass.

