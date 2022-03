Starfield veut nous surprendre : « Les joueurs vont halluciner », confie son concepteur

Starfield vise à devenir l’un des plus grands jeux vidéo de l’histoire de Bethesda. L’équipe de Todd Howard (The Elder Scrolls, Fallout) a épinglé novembre sur le calendrier afin que des millions de personnes puissent prendre leur envol pour cette nouvelle IP. Selon le directeur du design vétéran du titre, Emil Pagliatulo, le jeu va « nous faire flipper ».

Avec plus de 19 ans chez Bethesda Game Studios, Pagliarulo a travaillé sur des projets allant de The Elder Scrolls III : Morrowind au récent Fallout 76, mais son enthousiasme pour Starfield semble être à un autre niveau. Dans une carte publiée sur le blog officiel de Bethesda, le concepteur explique que « cela a été incroyable de voir comment, petit à petit, Starfield se transforme en un jeu aussi impressionnant, surtout lorsque nous devons faire face à des défis complètement nouveaux pour nous ».

Art conceptuel de Starfield | Béthesda

Bien qu’il reconnaisse qu’il y a un moment dans tout développement où il semble que tout est en désordre, avec trop de choses à ordonner et à planifier, il arrive un moment où « les systèmes commencent à acquérir une cohérence », où toutes les pièces s’emboîtent. «Quand nous sommes arrivés à ce point à Starfield, nous avons tous haleté. ‘Oh. Oh mon Dieu. et, nous créons… quelque chose de très spécial. Les joueurs vont être époustouflés par ça. Et maintenant il ne nous reste plus qu’à le finir ! », souligne-t-il convaincu. Le 11 novembre 2022, si tout se passe bien, nous dissiperons tous les doutes.

Starfield, pure ambition pour un projet qui vise le succès

L’un des objectifs de Phil Spencer, responsable de Microsoft Gaming, est que Starfield devienne le « titre le plus joué » de Bethesda ; un projet massif qui parvient à éblouir des millions de personnes. Tenant compte du fait qu’il sera lancé sur Xbox Game Pass dès le « day one » – plus de 25 millions d’abonnés jusqu’au 31 décembre -, on s’attend à ce qu’il obtienne des chiffres de joueurs similaires à ceux des autres grands projets Microsoft. À notre connaissance, Forza Horizon 5 compte déjà plus de 15 millions de joueurs et Halo Infinite compte plus de 20 millions de joueurs.

Champ d’étoiles

Bethesda a assuré en décembre dernier que le développement de Starfield avait « énormément progressé » et qu’aucun retard n’était prévu. Nous pouvons le jouer entièrement localisé en Français, avec doublage inclus.

Starfield sera lancé le 11 novembre 2022 exclusivement pour les consoles Xbox Series X|S et les PC Windows 10. Dès le « day one » sur Xbox Game Pass.

source | Béthesda