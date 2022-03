PS Plus – Comparatif des abonnements : avantages, contenu et prix de chaque niveau

PlayStation Plus connaîtra son plus grand changement en dix ans à partir de juin. Sony Interactive Entertainment a choisi de fusionner le PS Plus traditionnel avec PS Now, son autre service parallèle qui n’a pas décollé. Désormais, tout sera inclus dans un seul abonnement à trois niveaux, trois niveaux de prix différents proportionnellement plus élevés : plus les frais sont élevés, plus la valeur et le contenu sont importants. Ainsi, nous aurons PS Plus Essential, Extra et Premium. Lequel est le meilleur pour vos intérêts? Dans ce comparatif nous mettons face à face les avantages et les particularités de chacun d’entre eux.

Notre objectif avec cet article est que vous puissiez voir de manière simple et graphique dans un seul tableau toutes les caractéristiques de PS Plus avec ses trois niveaux d’abonnement, afin que vous puissiez analyser s’il vaut la peine de passer à Extra ou Premium (le les abonnés PS Plus actuels migreront vers PS Plus Essential comme base) ou si, par exemple, il est plus pratique pour vous de payer un paiement annuel ou trimestriel au lieu de mois en mois, vous permettant ainsi d’économiser beaucoup d’argent à la fin de l’année. Voyons tout en détail.

PS Plus : comparaison des abonnements Essential, Extra et Premium

PS Plus Essentiel PS Plus Supplémentaire PS Plus Premium jeux gratuits par mois et, deux matchs. et, deux matchs. et, deux matchs. Jeux de nuage et et et multijoueur en ligne et et et remises exclusives et et et Collection PlayStation Plus et et et Aspects différentiels ? Non, c’est le PS Plus actuel. Tout inclus dans Essential Tout inclus dans Essential et Extra Avantage complémentaire (1) Non Catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 (téléchargeable) Catalogue de 400 jeux PS4 et PS5 (téléchargeable) Avantage supplémentaire (2) Non Non Catalogue de 340 jeux supplémentaires pour PSX, PS2, PSP et PS3 (ce dernier uniquement en streaming). démos exclusives Non Non et prix par mois 8,99 € par mois 24,99 € par trimestre 59,99 € par an Prix ​​par trimestre 13,99 € par mois 39,99 € par trimestre 99,99 € par an prix par an 16,99 € par mois 49,99 € par trimestre 119,99 € par an

PS Plus Essential : prix et ce qu’il comprend



PS Plus Essentiel

Le premier des nouveaux modèles d’abonnement. Les abonnés PS Plus existants passeront à PS Plus Essential en juin, sauf si nous procédons à une mise à niveau. C’est le PS Plus tel que nous le connaissions jusqu’à présent. Il proposera des remises, des jeux dans le cloud, des jeux multijoueurs en ligne et téléchargeables par mois ; bien que maintenant il n’y en aura plus que deux. Avant il y en avait entre trois et quatre. Il vous en coûtera 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an.

PS Plus Extra : prix et ce qu’il comprend



PS Plus Supplémentaire

En prenant PS Plus Essential comme base, nous devons ajouter un catalogue supplémentaire de jusqu’à 400 jeux PS4 et PS5, y compris propriétaires et tiers, tous téléchargeables. Ce catalogue sera « renouvelé périodiquement ». Pour le moment, les jeux suivants sont confirmés : Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal, entre autres. Il vous en coûtera 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an.

PS Plus Premium : prix et ce qu’il comprend



PS Plus Premium

En ajoutant PS Plus Essential plus tous les avantages de PS Plus Extra, nous trouvons PS Plus Premium, le mode le plus cher, mais aussi celui qui ajoutera le plus de valeur à l’ensemble. Si nous payons le paiement annuel, il resterait à 10 euros par mois, mais est-ce que ça vaut le coup ? Il n’y a pas de versions du « day one », mais tout ce qui précède plus un catalogue supplémentaire de 340 jeux PSX, PS2, PS3 et PSP à déterminer. Jin Ryan dit que ces PlayStation Classics auront l’air « vraiment bien » sur PS4 et PS5. Ceux de PS3 on ne peut les jouer qu’en streaming sur PS4, PS5 et PC. PS Plus Premium propose également des démos exclusives de jeux qui ne sont pas encore sortis. Prix ​​: 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an.