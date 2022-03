Nouveau PS Plus: les jeux classiques auront fière allure sur PS5 et PS4, déclare Jim Ryan

L’une des grandes nouveautés du service d’abonnement PlayStation Plus reformulé est que son niveau supérieur, PS Plus Premium, aura pour incitation l’incorporation de 340 jeux vidéo classiques des quatre plates-formes mythiques de l’entreprise : PlayStation, PS2, PSP et PS3 ; ce dernier uniquement via le streaming. Selon Jim Ryan, président et chef de la direction de Sony Interactive Entertainment, PlayStation Classics « aura fière allure » sur PS4 et PS5.

PS Plus sera renouvelé en juin avec trois niveaux ; Premium sera le plus gros pari

« J’en reparlerai plus à l’avenir, mais j’ai entendu des gens qui y ont joué qu’ils avaient fière allure sur PlayStation 4 et 5 », promet l’exécutif, qui a un jour remis en question la valeur de la rétrocompatibilité, bien que peu petit à petit, cette position a changé petit à petit.

À partir de ce mois de juin, lorsque le nouveau PS Plus sera lancé, la rétrocompatibilité réelle des jeux classiques sur PlayStation 4 et PlayStation 5 sera plus similaire à la politique de Nintendo avec Nintendo Switch Online qu’à celle de Microsoft avec Xbox , puisque ladite compatibilité avec les jeux vidéo hérités, des générations précédentes, sera régie par un abonnement payant et uniquement numérique.

Ce que nous savons et ce que nous ne savons pas sur les PlayStation Classics de PS Plus Premium

PlayStation Plus sera divisé en trois catégories de niveau : Essential, Extra et Premium, comme vous pouvez le voir dans cet article. Le supérieur, PS Plus Premium, comprendra non seulement tous les avantages des modes précédents (réductions, jeux cloud, multijoueur en ligne, deux jeux téléchargeables par mois et un catalogue pouvant contenir jusqu’à 400 jeux PS4 et PS5 téléchargeables), mais aussi un Catalogue supplémentaire de 340 jeux PSX, PS2, PS3 et PSP à déterminer.

Nous ne connaissons pas encore le pourcentage de jeux sur chaque plateforme ni quels titres seront inclus. Ce niveau proposera également des démos exclusives de jeux qui ne sont pas encore sortis. Le prix de PS Plus Premium sera de 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an. Jim Ryan a expliqué pourquoi il n’y aura pas de jeux de lancement sur PS Plus, contrairement au Xbox Game Pass.

source | Famitsu ; via GamingBolt