Oblivion, Monkey Island 2 et Plants vs Zombies parmi les jeux gratuits d’avril de Prime Gaming

Prime Gaming, le service d’abonnement populaire pour PC dans le cadre d’Amazon Prime, a confirmé les jeux vidéo qui sont les protagonistes de sa promotion mensuelle habituelle de titres gratuits, notamment The Elder Scrolls IV : Oblivion, Monkey Island 2 : LeChuck’s Revenge Special Edition et Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville. Jusqu’à un total de huit titres que les utilisateurs du service pourront télécharger entièrement gratuitement à partir du 1er avril 2022. Cela a été confirmé par la société via ses canaux habituels.

Téléchargez 8 jeux PC gratuits avec Prime Gaming

Ainsi, les huit principaux jeux vidéo de ce mois d’avril sont les suivants :

The Elder Scrolls IV : Oblivion

Plants vs Zombies : Bataille pour Neighborville

Monkey Island 2 : édition spéciale de LeChuck’s Revenge

Nanotale – Chroniques de frappe

Guilde de l’Ascension

Turnip Boy commet une évasion fiscale

Galaxie de stylo et de papier

Maison aux 1000 portes : Secrets de famille

Parmi les titres les plus remarquables de ce mois-ci, nous trouvons une icône du RPG d’action comme The Elder Scrolls IV: Oblivion, un titre qui a marqué un avant et un après dans le genre, en plus de la version remasterisée de la célèbre aventure graphique Monkey Island 2 .

En plus de ces huit jeux vidéo gratuits pour PC, de nouvelles récompenses pourront également être obtenues pour d’autres titres durant ce mois d’avril 2022. A tel point qu’après avoir trouvé un accord avec Blizzard, Prime Gaming proposera du contenu spécial pour Overwatch et Hearthstone : Heroes of Warcraft, ainsi que du contenu bonus à venir également pour World of Warcraft et Starcraft Remastered.

N’oubliez pas que les abonnés au service peuvent toujours réclamer des jeux gratuits en mars (jusqu’au 31) avec des titres comme Madden NFL 22, Surviving Mars ou SteamWorld Quest : Hand of Gilgamech.

source | Premier jeu