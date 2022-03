Meta Quest Gaming Showcase 2022 : date et premiers détails

Meta Quest Gaming Showcase, connu jusqu’à présent sous le nom d’Oculus Gaming Showcase, confirme son rendez-vous annuel pour ce 2022. Meta tiendra la présentation le 20 avril à 19h00 (CEST).

Que peut-on attendre de Meta Quest Gaming Showcase ?

Le rendez-vous sera la deuxième édition d’un événement annuel. De Meta, ils assurent que nous pouvons nous attendre à « des annonces de nouveaux jeux, des premiers aperçus jouables, des mises à jour des jeux de l’année prochaine et beaucoup de surprises ».

Lors de l’édition de l’année dernière, nous avons vu Resident Evil 4 arriver en réalité virtuelle. De plus, Lone Echo 2 a confirmé sa sortie sur Oculus Quest 2, ainsi que Star Wars: Tales from the Galaxy’s Edge Part II, I Expect You To Die 2 et Carve Snowboarding, entre autres.

À quelle heure est le Meta Quest Gaming Showcase 2022 dans le monde ?

La présentation aura lieu le 20 avril dans les créneaux suivants. Vous pourrez suivre via Facebook, YouTube, Twitch et la chaîne officielle OculusTV.

Espagne (Péninsule et Îles Baléares) : à 19h00

Espagne (îles Canaries) : à 18h00

Argentine : à 14h00

Bolivie : à 13h00

Brésil : à 14h00

Chili : à 13h00

Colombie : à 12h00

Costa Rica : à 11h00

Cuba : à 13h00

Equateur : à 12h00

El Salvador : à 11h00

États-Unis (Washington DC) : à 13h00

États-Unis (PT) : à 10h00

Guatemala : à 11h00

Honduras : à 11h00

Mexique : à 12h00

Nicaragua : à 11h00

Panama : à 10h00

Paraguay : à 11h00

Pérou : à 12h00

Porto Rico : à 13h00

République Dominicaine : à 13h00

Uruguay : à 14h00

Venezuela : à 13h00

