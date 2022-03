Recevez des articles promotionnels avec le sac de campagne FIFA 22

FIFA 22 continue d’offrir de nouvelles opportunités pour élargir votre équipe Ultimate Team. Fantasy FUT, la promotion actuelle, sélectionne certains des joueurs les plus en vogue pour pouvoir mettre à niveau leurs éléments en fonction de leurs performances dans la vie réelle. Les défis de construction d’équipe sont l’une des ressources étendues au cours de ces cadres de contenu. Nous vous expliquons comment terminer l’une des versions récentes : le sac de campagne Player’s Choice.

Comment compléter le choix du joueur de sac de campagne SBC dans FIFA 22

PT : Pellegrini, 84 ans, Rome (TOTW)

CT : Acerbi, 83 ans, Latium

CT : Kjaer, 83 ans, AC Milan

AR : Bartra, 85 ans, Real Betis (TOTW)

DG : Gosens, 83 ans, Inter Milan

CM : Milinkovic-Savic, 85 ans, Latium

CM : Morata, 83 ans, Piemonte Calcio

CM : Arthur, 83 ans, Piemonte Calcio

MOC : Ilicic, 84 ans, Bergame Calcio

ST : Zapata, 83 ans, Bergame Calcio

BU : Ibrahimovic, 84 ans, AC Milan

Sélection des joueurs du sac de campagne FIFA 22 Considérations SBC

Comme d’habitude, les postes que nous indiquons sont ceux indiqués par le template de ce challenge de création de template. A aucun moment on ne dit que Morata, par exemple, a le poste de milieu de terrain dans son article. Ce sont les positions où vous devez les placer pour maximiser le score de chimie.

Ce SBC peut être rejoué deux fois pendant la fenêtre de disponibilité, qui se termine le vendredi 1er avril à 18h00 CEST. Lorsque vous le ferez, vous pourrez sélectionner un élément parmi deux éléments aléatoires parmi les promotions FUT Rising, Adidas Number’s Up, Road to the Final, Headliners ou FUT Fantasy Second Team.

L’équipe réunie pour ce SBC n’est qu’un échantillon. Vous pouvez essayer avec les éléments que vous avez dans votre club pour ajuster les pièces manquantes. Si ce que vous voulez, c’est aller sur le marché des transferts, sur PlayStation, vous devez laisser au moins 67 000 pièces. Sur Xbox et PC, le chiffre passe respectivement à 72 000 et 75 000 pièces.

Source : FUTbin