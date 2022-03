House of the Dragon confirme sa date de sortie avec de nouvelles images

House of the Dragon confirme sa date de première sur HBO Max. Le spin-off de Game of Thrones nous replongera dans l’univers de George RR Martin le 21 août. Parallèlement à la date, le producteur a partagé à nouveau l’œuf de dragon qui accompagne la série depuis sa révélation, entre autres images des protagonistes.

Tout ce que l’on sait sur la Maison du Dragon

La série racontera l’histoire de la maison Targaryen 200 ans avant les événements connus de tous dans Game of Thrones. Les fans de A Song of Ice and Fire connaissent déjà des éléments de son parcours, tels que son affinité avec les dragons et la bizarrerie de sa lignée avec le feu. Son emblème, le dragon à plusieurs têtes, s’impose parmi ses rivaux. Vous pouvez voir sa première bande-annonce en haut de cette actualité.

On sait que son tournage s’est terminé en février dernier. George RR Martin s’est chargé de partager l’actualité sur les réseaux sociaux. Selon l’écriture, le scénario, la mise en scène et les performances peignent « incroyables ». « Je lève mon chapeau à Ryan, Miguel, leur équipe et l’incroyable distribution », a-t-il déclaré. La première saison sera composée de dix épisodes.

Paddy Considine dirige le casting en tant que roi Viserys Targaryen, que vous pouvez voir sur la photo d’en-tête de cette actualité. Elle est suivie par des interprètes exceptionnels : Olivia Cooke (Alicent Hightower), Emma D’Arcy (Princesse Rhaenyra Targaryen), Matt Smith (Prince Daemon Targaryen), Steve Toussaint (Lord Corlys Velaryon, The Sea Serpent), Eve Best (Princess Rhaenys Velaryon), Rhys Ifans (Otto Hightower), Sonoya Mizuno (Mysaria), Milly Alcock (Princesse Rhaenyra Targaryen en tant que jeune femme), Fabiel Frankel (Ser Criston Cole), Ryan Corr (Ser Harwin ‘Breakbones’ Strong), David Horovitch ( Grand Master Mellos), Jefferson Hall (Lord Jason Lanniser), Bill Paterson (Lord Lyman Beesbury), Matthew Needham (Larys Strong) et Gavin Spokes (Lord Lyonel Strong), entre autres.

La source: HBO Max sur Twitter