La collection PS Plus restera sur PS5 après les modifications apportées au service

PlayStation Plus changera à partir de juin, comme l’a annoncé Sony Interactive Entertainment dans un communiqué publié sur son blog officiel. Les joueurs auront la possibilité de profiter de trois abonnements différents, chacun avec ses propres avantages. La question qui n’avait pas encore reçu de réponse est de savoir si oui ou non la collection PS Plus continuera après les changements. La réponse est oui, les joueurs PS5 abonnés pourront profiter de cette collection de classiques PlayStation 4 sur la console de nouvelle génération.

La clarification est venue de la main du responsable de la section PlayStation chez IGN, qui a posé la question à Sony : « Pour ceux qui se posent la question, PlayStation a confirmé à IGN que PlayStation Plus Collection ne disparaîtra pas avec ce changement. Cela restera un avantage pour tous les joueurs PS5 avec PS Plus. »

De cette manière, tout membre PS Plus disposant d’une machine PS5 pourra télécharger les 20 titres qui font actuellement partie de la collection. L’abonnement le moins cher est Essential, ce qui équivaut à peu près au plan actuel. Au lieu de cela, Extra et Premium offrent des avantages tels que la possibilité de jouer à un catalogue de jeux vidéo de plus de 400 titres PS4 et PS5. Toutes les informations à ce sujet dans ce lien.

Pour ceux qui se demandent, PlayStation a confirmé à IGN que la collection PlayStation Plus ne disparaîtra pas avec ce changement. Cela restera un avantage pour tous les joueurs PS5 avec PS Plus. — Jonathon Dornbush (@jmdornbush) 29 mars 2022

Tous les jeux inclus dans PS Plus Collection

Depuis les studios PlayStation

Bloodborne

Days Gone

Detroit: Become Human

God of War

Infamous Second Son

Ratchet and Clank

The Last Guardian

The Last of Us remasterisé

Until Dawn

Uncharted 4: A Thief’s End

Jeux tiers :

Batman: Arkham Knight

Battlefield 1

Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Crash Bandicoot N. Sane Trilogy

Fallout 4

Final Fantasy XV Royal Edition

Monster Hunter: World

Mortal Kombat X

Persona 5

Resident Evil 7: Biohazard

source | IGN