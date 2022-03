PS Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate : différences, prix et avantages

Le renouvellement du PlayStation Plus en juin prochain marque une nouvelle étape pour l’abonnement. La division japonaise proposera trois modalités avec des avantages différents, dont la fusion de PS Now et l’engagement de donner plus de présence au catalogue de ses consoles précédentes. Où en sont-ils par rapport au modèle proposé par Xbox ? Nous mettons face à face les deux modalités les plus élevées de chaque abonnement et soulignons leurs différences.

Tableau comparatif : PS Plus Premium vs Xbox Game Pass Ultimate

PS Plus Premium contre Xbox Game Pass Ultimate

PS Plus Premium Xbox Game Pass Ultime Accès au multijoueur en ligne Accès au multijoueur en ligne Deux jeux téléchargeables par mois Quatre jeux téléchargeables par mois remises exclusives remises exclusives Contenu supplémentaire gratuit Récompenses et contenu bonus gratuit Essais de jeu à durée limitée Essais de jeu à durée limitée Catalogue de jusqu’à 740 jeux PS5, PS4, PS3, PS2, PSX et PSP Catalogue de plus de 450 jeux Xbox Series X|S, Xbox One, Xbox 360, Xbox et PC (y compris ceux disponibles sur EA Play). Xbox Game Studios sort dès le « day one » Accès à une partie du catalogue PS Plus Premium via le cloud sur PS5, PS4 et PC Accès à une partie du catalogue Xbox Game Pass via le cloud sur Xbox Series X|S, Xbox One, PC, tablettes et appareils mobiles iOS et Android. Contrôle tactile sur les plates-formes mobiles dans les jeux pris en charge. Stockage en nuage pour les sauvegardes de jeu (Stockage cloud pour les sauvegardes de jeu gratuites sur la plateforme) 16,99 € par mois

49,99 euros par trimestre

119,99 € par an 12,99 € par mois

38,99 euros par trimestre

Principales différences

La principale différence entre les deux services réside bien entendu dans la volonté de renouveler son catalogue des générations actuelles. Microsoft a été ferme dans sa décision il y a quelques années : tous les jeux de ses studios internes feront leurs débuts dès le « day one » sur Xbox Game Pass. Halo Infinite, Forza Horizon 5, Gears 5 et Microsoft Flight Simulator ont été parmi les plus importants de ces dernières années, tandis que des noms comme Starfield, Fable et le prochain Forza Motorsport pointent vers l’avenir.

PlayStation, en revanche, suivra une autre stratégie compte tenu « du niveau d’investissement » dont ses studios ont besoin pour atteindre « le cercle vertueux » dans lequel se trouvent leurs studios. Ils n’incluront pas leurs productions au lancement, mais miseront sur une bibliothèque numérique qui « sera renouvelée périodiquement » entre les titres propriétaires et tiers. En juin, les abonnés aux modes Extra et Premium pourront accéder à Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Returnal et Mortal Kombat 11, entre autres.

retour

La position des deux sur le marché du streaming cloud est également différente. Microsoft ces derniers mois a diversifié son offre dans un plus grand nombre de plates-formes par rapport à Sony. Xbox Cloud Gaming est disponible dans l’ensemble de l’écosystème Xbox, y compris Xbox One, le navigateur Web sur PC, les appareils mobiles iOS et Android et les tablettes. PlayStation, en revanche, continuera à proposer les mêmes plates-formes que PS Now jusqu’à présent : PS5, PS4 et PC.

De plus, Xbox Game Pass Ultimate intègre les avantages des autres abonnements autour de son écosystème. Et nous ne parlons pas seulement de Xbox Live Gold, mais d’EA Play. Dans le cas d’Electronic Arts, vous pouvez vous attendre à des remises exclusives sur leurs jeux, à des essais de 10 heures sur leurs dernières versions et à l’introduction de leurs productions après quelques mois sur le marché.

Tableau comparatif : Modalités du nouveau PS Plus

Tableau des modalités PS Plus à juin 2022

PlayStation Plus Essentiel PlayStation Plus supplémentaire PlayStation Plus Premium Deux jeux téléchargeables par mois Tous les avantages du mode Essentiel Tous les avantages des modalités Essential et Extra remises exclusives Catalogue de jusqu’à 400 jeux téléchargeables pour PS4 et PS5 Catalogue de jusqu’à 340 jeux PS3 (streaming uniquement), PS2, PSX et PSP téléchargeables ou via le cloud streaming depuis PS5, PS4 et PC. Stockage en nuage pour les sauvegardes de jeu Accès aux essais de jeu pour un temps limité Accès au multijoueur en ligne 8,99 € par mois

24,99 euros par trimestre

59,99 € par an 13,99 € par mois

39,99 euros par trimestre

99,99 € par an 16,99 € par mois

49,99 euros par trimestre

119,99 € par an

Quand le nouveau PS Plus arrivera-t-il et qu’adviendra-t-il des abonnements actuels ?

Nous vous rappelons à nouveau que le nouveau PS Plus arrivera en juin prochain. Une fois cela fait, les abonnements actuels sur PlayStation disparaîtront, donnant à ses membres un mode ou un autre en fonction de ce qu’ils ont au moment du changement.

Les utilisateurs du PS Plus actuel, par exemple, feront partie du PS Plus Essential, le mode de base. Ce premier objectif offre les mêmes avantages que la version connue de tous ces dernières années. Au lieu de cela, si vous avez PS Plus et PS Now, vous recevrez le PS Plus Premium le plus élevé ; ceux qui n’ont que PS Now rejoindront également le mode de valeur supérieure. L’échange d’abonnements sera prolongé jusqu’à la durée de renouvellement de votre abonnement actuel. PS Now tel que nous le connaissons aujourd’hui va disparaître.