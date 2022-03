C’est ainsi que Robert Pattinson s’est entraîné pour The Batman : il dépasse déjà Justice League au box-office

The Batman de Matt Reeves nous a montré un Dark Knight dans sa deuxième année en tant que justicier à Gotham connu sous le nom de «Vengeance», une version encore inexpérimentée de Batman qui est animée par la rage et les émotions; Preuve en sont ses différentes scènes de combat et d’action dans le film, avec un splendide Robert Pattinson au niveau physique. Maintenant, et après plusieurs semaines de sa sortie en salles, un court clip vidéo est apparu qui nous montre l’acteur s’entraînant aux arts martiaux et aux techniques de boxe.

Un Robert Pattinson engagé

Et c’est que pendant l’interruption du tournage en raison du confinement causé par la pandémie de coronavirus, Pattinson a mené plusieurs interviews dans lesquelles il a assuré qu’il ne s’entraînait pas pour le rôle, provoquant la colère de nombreux fans qui ne faisaient pas confiance à l’acteur pour le dit rôle; encore une fois, Pattinson nous a joué. L’acteur lui-même s’entraînait et se préparait physiquement à prendre légèrement du poids, sans atteindre les niveaux de Ben Affleck ou de Christian Bale, bien plus musclés lorsqu’ils incarnaient Batman dans leurs films.

Même ainsi, Pattinson a montré un bon niveau de forme physique, jouant également dans des scènes de combat et d’action spectaculaires. En témoigne cette courte vidéo dans laquelle on voit l’acteur apprendre des routines de boxe auprès de Daniel Arrias, spécialiste et entraîneur d’arts martiaux, lors de sa préparation au rôle.

D’autre part, The Batman a déjà dépassé Justice League en termes de recettes, atteignant actuellement près de 673 millions de dollars dans le monde, dépassant les 658 millions du film de Joss Whedon en salles. A défaut de quelques semaines pour sa première sur HBO Max, The Batman risque d’augmenter un peu plus sa collection, rappelons-le, en temps de pandémie.

source | LeDirect | Collisionneur