Le tournage de la saison 3 de Star Wars : The Mandalorian est terminé

Le calme avant la tempête, qui est en l’occurrence Star Wars : Obi-Wan Kenobi, la série qui arrivera sur Disney+ en mai. Plus tard, d’autres produits sont prévus, parmi lesquels la troisième saison de The Mandalorian. Selon Star Wars Stuff, les nouvelles histoires de Din Djarin et compagnie ont déjà terminé le tournage. L’information a été corroborée par Carl Weathers, Greff Karga dans la fiction, ainsi que réalisateur de plusieurs épisodes.

Weathers a alimenté l’attente dans son message : « Et quelle saison de merveilles », a-t-il écrit dans son tweet.

Les premières nouvelles de la conclusion du tournage sont apparues sur Instagram, où un membre du département des costumes a publié une photo et confirmé la fin de la production. Cependant, le message a depuis été supprimé, pas assez rapidement pour empêcher les médias de faire écho. Dans les mois à venir, Lucasfilm continuera à travailler sur la post-production, toujours sans date de sortie annoncée par la société.

Le livre de Boba Fett pointe vers The Mandaloarian

L’année 2022 a commencé avec la première série dérivée de The Mandalorian, The Book of Boba Fett. Bien qu’elle ait été créée à la fin de l’année dernière, la saison ne s’est terminée que des semaines plus tard. La nouvelle aventure du chasseur de primes, désormais reconverti en chef criminel de Tatooine, marque également le chemin de The Mandalorian, puisque Mando et Grogu ont leur propre intrigue dans cette série. Après sa formation avec Luke Skywalker, le petit garçon est revenu à Din Djarin.

Le calendrier Star Wars pour 2022 n’a pas encore été complètement finalisé. Après Obi-Wan Kenobi (dès le 25 mai), plusieurs séries restent à sortir : Star Wars : Andor, la deuxième saison de The Bad Shipment et les prochains épisodes de The Mandalorian. Les autres productions en cours sont les deux séries de la Haute République et de Star Wars : Ahsoka, entre autres qui ne sont pas encore officiellement connues.

source | Trucs de la guerre des étoiles