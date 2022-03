Fermeture des serveurs Everybody’s Golf PS4 en septembre

Sony Interactive Entertainment a annoncé que les serveurs Everybody’s Golf pour PlayStation 4 fermeront leurs portes à partir du 30 septembre. Après cette date, il ne sera plus possible d’accéder à aucun mode en ligne, tandis qu’il ne sera pas non plus possible d’acquérir certains objets ou de visualiser certains des panneaux liés aux modes en ligne. Cependant, les options solo seront toujours fonctionnelles.

Tout ce qui ne sera plus disponible dans Everybody’s Golf sur PS4

« Les serveurs en ligne Everybody’s Golf fermeront le 30 septembre 2022 », expliquent-ils dans le communiqué publié sur le PlayStation Store. « Toutes les fonctionnalités en ligne (y compris les modes multijoueurs en ligne) cesseront de fonctionner à cette date. Vous pourrez toujours jouer et profiter du jeu dans les modes hors ligne solo. La version japonaise du site a apporté des précisions supplémentaires sur les sections du jeu qui resteront inaccessibles :

Sélection de champs ouverts

Participation à des tournois internationaux

Guerre de territoire

Consultez le dernier classement quotidien

Vérifiez le classement de copie le plus récent

Affichage partiel des actualités

Affichage partiel de Ce sont les objets du mois

Affichage partiel des Objets du Mois les plus récents

Achat et utilisation des médailles

Acquisition de quelques objets liés à la pêche

Signaler des joueurs

Affichage de la bibliothèque et des cartes de profil

Il y aura deux trophées en ligne qui ne pourront pas être débloqués

Everybody’s Golf est sorti en août 2017 en exclusivité PlayStation 4. Comme tous les jeux vidéo de la console, le titre est rétrocompatible avec la machine de nouvelle génération, bien qu’il n’ait pas été spécifiquement optimisé pour celle-ci. Avec l’arrêt du serveur à l’horizon, les chasseurs de trophées devront accélérer s’ils veulent réclamer le platine, car les deux trophées en voie de disparition seront nécessaires pour mériter cette reconnaissance.

