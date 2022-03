PS Plus, quel niveau d’abonnement vous convient le mieux ? Essentiel, Extra et Premium

Sony Interactive Entertainment a annoncé une rénovation totale de PS Plus, le service né en 2010 avec lequel PlayStation a mis sur la table son service d’abonnement le plus populaire jusqu’à présent. A ce jour, plus de 47 millions d’abonnés, mais il avait cessé de croître au rythme d’antan et PS Now, son autre service aux centaines de jeux, n’avait pas décollé. Le mot « fusion » n’est pas seulement celui qui définit le mieux ce nouveau PS Plus, mais c’est le mot utilisé par l’entreprise dans ses communications. Ce nouveau PS Plus fera ses débuts en juin avec trois modalités d’abonnement, mais laquelle vous convainc le plus ?

Sondage : Quel niveau d’abonnement PS Plus choisiriez-vous ?

L’objectif de Sony est d’offrir différentes options d’abonnement pour s’adapter à différents types d’utilisateurs, différentes poches et différentes préférences. Ainsi, nous avons PS Plus Essential, Extra et Premium, proportionnellement avec une valeur, un contenu et un prix supérieurs.