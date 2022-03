Xbox annonce une initiative pour aider les enfants dans les hôpitaux

Soutenir les enfants admis à l’hôpital. C’est l’objectif principal de la nouvelle campagne lancée par Microsoft, qui fournira des moyens de jouer et de se connecter avec la famille et les amis. Beyond Xbox : Therapeutic Play a débuté avec le court métrage A Player Like Me, qui raconte l’histoire de Jordan, un garçon de 14 ans qui vit avec une maladie rare, le syndrome d’Ehlers Danlos.

« C’est l’histoire de Jordan, un garçon de 14 ans vivant à Atlanta, en Géorgie, qui souffre d’une souche extrêmement rare du syndrome d’Elhers Danlos », indique le synopsis officiel. « Mais grâce au pouvoir du jeu et au soutien de Gamers Outreach, il a été présenté à une personne très spéciale d’outre-Atlantique. » L’initiative vise à montrer comment « la puissance des jeux vidéo peut aider les enfants hospitalisés ». Le jeune homme rencontre Megan, 23 ans, qui a la même maladie et un autre point commun : Forza Horizon 5.

compréhension mutuelle

« Je ne suis pas beaucoup plus âgée que lui, mais je ne savais pas si nous aurions quelque chose en commun », a déclaré Megan sur le blog de Microsoft. « Il s’avère que nous avons pas mal de choses en commun. » Aucun d’eux ne connaissait quelqu’un avec la même maladie et ils ont renforcé un lien affectif : « Cela a été formidable de voir au-delà d’Ehlers Danlos, de voir que nous avions des intérêts communs et que nous nous comprenons », a expliqué Jordan.

Selon Megan, ils ont expliqué qu’ils recevaient parfois des conseils de médecins, mais qu’en fin de compte, ils connaissaient eux-mêmes leur corps et devaient vivre avec. « Ça a été formidable de parler à quelqu’un qui comprend. Je pense qu’au final, peu importe la différence d’âge ou s’ils sont dans un autre pays. Mes amis et ma famille me soutiennent beaucoup, même si c’est très difficile à comprendre si vous ne l’avez jamais vécu ».

source | VGC