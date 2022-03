Forspoken brille avec plus de gameplay : combat, parkour et plus

La sortie de Forspoken a été retardée de quelques mois, mais Game Informer a eu l’occasion de faire une couverture étendue, y compris des aperçus et des vidéos de gameplay. Le magazine nord-américain a publié un nouveau clip sur sa chaîne YouTube, qui montre certains aspects du gameplay du titre tant attendu de Square Enix développé par Luminous Productions.

Pendant près de dix minutes, la vidéo introduit certains aspects centraux du gameplay, comme le combat et le parkour. Forspoken a été construit sur le Luminous Engine, un outil puissant qui n’a été utilisé que dans Final Fantasy XV, mais qui revient maintenant avec des fonctionnalités de nouvelle génération. Les effets de lumière et le monde immense dans lequel se déroule l’aventure se démarquent.

Dans le monde d’Athia, il n’y a pas de transitions, comme on a pu le voir dans une autre des vidéos diffusées par Game Informer. Frey Holland, le protagoniste, a la possibilité d’accéder à une roue de compétences qui ralentit temporairement le temps. Cela permettra au joueur de prendre des décisions pendant les batailles.

Lancement le 11 octobre

Forspoken était prévu pour le mois de mai, mais Luminous Productions a annoncé avoir besoin d’un peu plus de temps pour améliorer l’expérience de jeu et peaufiner le produit. Si rien ne change, les joueurs pourront se plonger dans cette aventure épique à partir du 11 octobre, à la fois sur PlayStation 5 et sur PC. Il s’agit d’un jeu vidéo développé uniquement pour la nouvelle génération.

Les développeurs ont également expliqué qu’ils écouteront les commentaires des joueurs lors des ajustements. Par exemple, ils essaient d’empêcher les conversations entre Frey et Cuff (le bracelet magique parlant) d’être excessives et ennuyeuses. Le ton de votre relation restera exactement comme avant. « Nous ne voulons pas que ce soit trop. Vous savez, nous ne voulons pas que ce soit bruyant, nous écoutons donc beaucoup les commentaires et nous nous assurons que les paramètres sont corrects.

source | Informateur de jeu