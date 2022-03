Nvidia RTX 3090 Ti : « Le GPU le plus rapide de la planète » est désormais disponible pour 2 249 euros

Après des mois d’attente et quelques incertitudes dues à son retard commercial, la nouvelle et toute puissante carte graphique Nvidia, la GeForce RTX 3090 Ti, est enfin disponible, confirmant également son prix définitif en Europe : rien de plus et rien de moins que 2 249 euros. Cela peut être vérifié via la boutique officielle Nvidia, où ledit modèle est répertorié avec le reste de la gamme GTX et RTX.

24 Go GDDR6X et 40 téraflops

Ainsi, le soi-disant « GPU le plus rapide de la planète » confirme enfin son prix définitif après plusieurs mois de spéculations sur la somme d’argent que Nvidia serait prêt à mettre sur la table. Enfin il reste à un peu plus de 2 000 euros en Europe bien sûr, un prix quasi prohibitif pour un composant. Comme il est de coutume ces dernières années, son prix en dollars est quelque peu inférieur, plus précisément à 1 999 $.

De plus, d’autres constructeurs qui commercialisent habituellement leurs propres versions de cartes graphiques Nvidia et AMD ont déjà annoncé leurs propres modèles basés sur cette nouvelle RTX 3090 Ti. A défaut de connaître toutes les versions et leurs prix, les marques confirmées sont Asus, Colorful, EVGA, Gainward, Galax, Gigabyte, INNO3D, MSI, Palit, PNY et Zotac.

Rappelons que le nouveau Nvidia RTX 3090 Ti offre des fonctionnalités pratiquement d’une autre planète avec 24 Go GDDR6X à 21 Gbps, ou ce qui revient au même, une vitesse de mémoire plus élevée de près de 8% par rapport au modèle RTX 3090, en plus de quelques brutales 40 Teraflops de performances dans le processeur GPU, soit 11% de puissance brute en plus par rapport au modèle immédiatement inférieur. La fréquence de base est de 1560 MHz et en mode turbo elle monte à 1860 MHz.Il dispose également de 10 752 cœurs CUDA et d’une consommation de 450 watts.

source | Nvidia