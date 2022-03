Voici le calendrier Nintendo Switch pour 2022 après le retard de Zelda

Nintendo a mis à jour ce mardi 29 mars l’état de développement de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild : le jeu a besoin de plus de temps et est repoussé jusqu’au printemps 2023. Bien que l’intention de l’équipe dirigée par Eiji Aonuma, producteur , devait pouvoir lancer cette suite du titre original de 2017 à l’issue de ce parcours -annoncé à l’E3 2019-, l’expertise de Link sera amenée à mendier un peu plus. Nous vous montrons comment le catalogue de versions de Nintendo Switch est configuré pour ce 2022, à la fois avec les versions principales et uniquement les versions exclusives.

Agenda Nintendo Switch : date de sortie de tous ses jeux pour 2022

Après la première du premier opus de Mario Kart 8 Deluxe : Extra Tracks Pass en mars dernier (il y en aura six au total d’ici fin 2023) et le surprenant Kirby and the Forgotten Land, Nintendo a proposé un catalogue de jeux exclusifs pour 2022 qui rappelait puissamment l’inoubliable 2017, où nous avions une rafale de titres uniquement disponibles sur Nintendo Switch tous les mois de mars à décembre. Cette fois, quelque chose de similaire se produira, mais Link est hors de l’équation.

A partir de là, de nombreuses hypothèses peuvent être émises. Deux d’entre eux sont clairs. Le premier, que Nintendo réfléchit déjà à la façon de façonner une année 2023 dans laquelle une solide gamme de titres sera nécessaire pour le dernier tiers de la vie de la console. La seconde, cette autre possibilité pas du tout exclue liée au matériel : une hypothétique nouvelle version de Nintendo Switch qui accompagne la première de la suite de Zelda : Breath of the Wild.

Mario Strikers: Battle League Football arrive sur Nintendo Switch le 10 juin 2022.

Puisque nous ne connaissons toujours pas l’avenir, puisque Nintendo n’a pas précisé ses plans à long terme, voyons à quoi ressemble le présent immédiat, avec une année 2022 dans laquelle il y a plus de jeux que de temps disponible. Et vous, lesquels préférez-vous ?

Tous les jeux Nintendo Switch confirmés pour 2022