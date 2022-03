Disney + Moon Knight : combien de chapitres a-t-il et dates ; calendrier complet

Moon Knight (Moon Knight) ouvre officiellement ce mercredi 30 mars dans le monde via la plateforme d’abonnement Disney +. El servicio de la gigante norteamericana da la bienvenida a un personaje no tan conocido como otros en el mundillo de Marvel, pero sí se presenta como una de las apuestas más auténticas, adultas y singulares del Universo Cinematográfico de Marvel, cuya Fase 4 pinta cada vez mieux. Nous vous disons combien de chapitres il contient et le calendrier de sortie de chaque épisode.

Moon Knight (Moon Knight): quand chaque épisode est diffusé et combien il y en a

Moon Knight (Moon Knight) se compose d’un total de six épisodes. Comme d’autres mini-séries Marvel sur Disney+, telles que Scarlet Witch and Vision (Wandavision), Falcon and the Winter Soldier, Loki ou Hawkeye, la durée de chaque chapitre est d’environ 40 à 50 minutes.

Le premier épisode est publié ce mercredi 30 mars à 09h00 (CEST), l’heure habituelle de première des productions Disney à l’heure d’Europe centrale. À partir de là, chaque mercredi, nous aurons un nouvel épisode jusqu’au 4 mai prochain, date à laquelle le dernier de tous sortira.

Chevalier de la Lune – Épisode 1 | 30 mars 2022 | Écrit par Jeremy Slater

Chevalier de la Lune – Épisode 2 | 6 avril 2022 | Écrit par Michael Kastelein

Chevalier de la Lune – Épisode 3 | 13 avril 2022 | Écrit par Beau DeMayo et Peter Cameron & Sabir Pirzada

Chevalier de la Lune – Épisode 4 | 20 avril 2022 | Écrit par Alex Meenehan et Peter Cameron & Sabir Pirzada

Chevalier de la Lune – Épisode 5 | 27 avril 2022 | Écrit par Rebecca Kirsch et Matthew Orton

Chevalier de la Lune – Épisode 6 | 4 mai 2022 | Écrit par Danielle Iman et Jeremy Slater

Moon Knight : de quoi parle la nouvelle série Disney+ avec Oscar Isaac

Oscar Isaac joue le rôle de Marc Spector, Moon Knight de Marvel Studios nous racontera l’histoire de Steven Grant, un employé d’une boutique de cadeaux qui souffre de perte de mémoire et qui vit des flashbacks d’une autre vie. Steven découvre bientôt qu’il souffre d’un trouble dissociatif de l’identité et que son corps est partagé avec le mercenaire Marc Spector. Faire face à cette double identité sera l’une de ses principales tâches, ainsi que résoudre un mystère mortel qui réside dans les dieux de l’Égypte. Action, suspense, changements de personnalité et la marque de fabrique indiscernable de Marvel.

