Fast & Furious Crossroads sera retiré des magasins en avril

Bandai Namco Entertainment a annoncé que Fast & Furious Crossroads, le jeu vidéo de course basé sur la saga cinématographique avec Vin Diesel comme protagoniste, sera retiré des magasins le 29 avril 2022. Sorti en août 2020 dernier, le titre développé par Slightly Mad Studios (Project Cars) sera officiellement supprimé des portails numériques dans quelques semaines seulement.

Que se passera-t-il si vous avez déjà acheté Fast & Furious Crossroads ?

Ceux qui ont acheté Fast & Furious Crossroads pourront continuer à le télécharger et à y jouer s’ils l’ont acheté sur les portails numériques de PS4, Xbox One ou Steam, car il est lié à notre bibliothèque. Sinon, à partir du 29 avril, il ne sera plus possible de se le procurer car il est retiré des en-têtes desdites plateformes.

De même, les contenus téléchargeables continueront d’être utilisables et les serveurs en ligne resteront actifs jusqu’à nouvel ordre. Le message publié sur le portail officiel du jeu a été concis, bref et sans explications. Les détails de cette décision n’ont pas été divulgués.

Carrefour rapide et furieux

Un désastre critique avec un Metacritic pour l’oubli

La réalité est que Fast & Furious Crossroads a été un véritable fiasco au niveau critique. A défaut de savoir quelles ont été ses performances commerciales, il faut espérer qu’il n’a pas répondu aux attentes autour d’une licence aussi massive – la huitième franchise cinématographique la plus réussie de tous les temps.

À en juger par le portail d’agrégation Metacritic, le jeu a un 35 sur 100 dans sa version PS4 ; 34 sur 100 sur PC ; et un 49 sur 100 sur Xbox. Les avis des utilisateurs sont tout aussi suspensifs.

Dans notre revue, nous avons conclu en disant que « dans Fast & Furious Crossroads, il y a le jeu F&F auquel nous avons toujours voulu jouer – du moins dans l’ADN post-Tuning de la série -, avec des scènes d’action folles, un contrôle d’arcade et tout pour le poussée d’adrénaline. Mais l’enveloppe extérieure est celle d’un jeu qui nécessite encore au moins 1 an de travail ».

Références | rapide et furieux