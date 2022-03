L’Amérique latine recevra PS Plus Deluxe au lieu de PS Plus Premium pour ne pas avoir PS Now

PlayStation a présenté aujourd’hui son service en ligne PS Plus renouvelé avec différents niveaux et prix à partir de juin, la fusion avec PS Now étant l’une des principales nouveautés. Ainsi, les trois nouveaux plans d’abonnement seront communs à presque tous les pays dans lesquels le service Sony actuel est proposé, à quelques exceptions près. Et c’est que le marché latino-américain, n’ayant pas PS Now, recevra une modalité appelée PS Plus Deluxe qui remplacera le niveau le plus cher, PS Plus Premium, oui, avec quelques différences de contenu et de prix.

PS Plus Deluxe pour le marché latino-américain

Ainsi, PS Now est actuellement disponible dans de nombreux pays européens, dont l’Espagne, les États-Unis, le Canada et le Japon. D’autre part, aucun pays d’Amérique latine n’a accès à PS Now depuis n’importe quelle plate-forme (que ce soit PS4, PS5 ou PC), avec laquelle un nouveau niveau sera activé dans ces territoires pour remplacer le plus élevé via un prix plus accessible bien qu’aucun cloud jeux, ce qui exclut les jeux PS3.

C’est ce qu’on peut lire sur PlayStation Blog, dans un paragraphe consacré aux exceptions du nouveau service : « Dans le cas des marchés sans services de streaming dans le cloud, PlayStation Plus Deluxe sera proposé à un prix inférieur par rapport à Premium, et comprend un catalogue de jeux classiques bien-aimés des générations PlayStation, PS2 et PSP originales à télécharger et à jouer, ainsi que des essais de jeux à durée limitée. Les avantages des niveaux Essential et Extra sont également inclus. Les prix locaux varieront en fonction du marché.

Tout cela en échange de 11,99 $ par mois, au lieu de 17,99 $ pour la version Premium de PS Plus. Les prix trimestriels et annuels restent à 31,99 $ et 76,99 $, respectivement. Ce niveau spécifique pour l’Amérique latine aura le reste des fonctionnalités telles que l’accès aux jeux en ligne, les remises, les jeux gratuits du mois et plus encore, ainsi que l’accès à plus de 400 jeux PS4 et PS5 et jeux PS2 et PSP rétro qui seront disponible à installer sur la console.

