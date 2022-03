Nouveau PSPlus | Qu’adviendra-t-il de l’abonnement PS Now après la fusion ?

Sony Interactive Entertainment a détaillé ses plans concernant le service PlayStation Plus. Comme le rapporte Bloomberg, la société japonaise renforcera son offre avec de nouveaux abonnements, de sorte que le mode PS Plus Premium intégrera le catalogue de jeux PS Now, soit environ 700 titres. Après la fusion, qui aura lieu à partir de juin, on se demande ce qu’il adviendra des utilisateurs qui ont déjà payé leur abonnement au service, puisque Now ne fonctionnera plus de manière autonome.

« Avec le lancement du nouveau service PlayStation Plus, PlayStation Now sera intégré au nouveau PlayStation Plus et ne sera plus disponible en tant que service autonome. Les abonnements des utilisateurs de PlayStation Now seront migrés vers le niveau PlayStation Plus Premium sans frais supplémentaires jusqu’à la date de renouvellement de l’ancien service, lorsque le nouveau tarif correspondant sera appliqué.

En d’autres termes, les utilisateurs des deux services, PlayStation Plus et PlayStation Now, bénéficieront de tous les avantages sous le label PlayStation Plus Premium. En revanche, ceux qui n’ont que Plus garderont le niveau Essentiel, le plus basique de tous.

Lancement échelonné à partir de juin 2022

De Sony, ils déclarent que cette transition suppose « un effort énorme », pour lequel ils mettront progressivement en œuvre le nouveau service dans les différentes régions. « Sur la base de juin, nous commencerons par un lancement initial sur divers marchés en Asie, suivis de l’Amérique du Nord, de l’Europe et du reste du monde où PlayStation Plus est proposé. »

Le plan envisage qu’à la fin du premier semestre 2022, il soit déjà disponible dans « la plupart des territoires ». De plus, ils veulent apporter le streaming cloud à de nouveaux marchés. « Nous partagerons plus d’informations à ce sujet plus tard. » Ce sont les premiers détails de tout ce qui a été annoncé aujourd’hui, le 29 mars.

PlayStation Plus n’ajoutera pas de jeux de lancement comme le Xbox Game Pass, mais il ajoutera des succès comme Spider-Man de Marvel : Miles Morales ou Returnal.

source | PlayStationBlog