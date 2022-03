The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 reporté à 2023

La suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ne sera pas prête avant le printemps 2023. Nintendo l’a annoncé par surprise dans une vidéo mettant en vedette Eiji Aonuma, le producteur de la saga. Le titre devait être mis en vente sur Nintendo Switch tout au long de l’année 2022 en cours, mais les développeurs ont besoin de plus de temps pour concrétiser leur vision créative. Pour le moment, ils n’ont pas non plus révélé leur titre final.

« J’ai une mise à jour sur la date de la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild », a déclaré Aonuma dans la vidéo. « Nous avons précédemment discuté que l’objectif était de le lancer en 2022. Cependant, nous avons décidé d’étendre un peu plus le développement et de changer la date au printemps 2023. » Autrement dit, nous devrons attendre au moins jusqu’en avril de l’année prochaine.

« Une expérience particulière »

Le producteur s’est excusé pour cette situation et a rappelé que le jeu se déroulera à la fois sur le sol et dans le ciel d’Hyrule. Il comprendra de nouveaux mécanismes et fonctionnalités, bien qu’il sauvera également de nombreux éléments de la tranche précédente. “Con el fin de hacer que este juego sea una experiencia especial, el equipo al completo continuará trabajando diligentemente en del desarrollo de este producto, así que por favor, esperad un poco más ». En febrero de 2021, Nintendo manifestó que el desarrollo marchaba « bien ».

The Legend of Zelda : Breath of the Wild 2 est le seul jeu vidéo de la saga annoncé pour le moment. Pour le 35e anniversaire de la série, qui a eu lieu en 2021, la société japonaise a relancé une adaptation de The Legend of Zelda : Skyward Sword, un titre initialement commercialisé sur Wii. Ils ont mis en œuvre des améliorations graphiques et de performances, des contrôles adaptés et des améliorations de la qualité.

L’un des titres les plus attendus qui n’a pas encore vu le jour est Metroid Prime 4, dont le développement est revenu à Retro Studios après le redémarrage de la production.

source | Nintendo