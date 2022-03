Nouveau PSPlus | Pourquoi n’y a-t-il pas de jeux de lancement comme le Xbox Game Pass ?

Tous les jeux vidéo Xbox Game Studios sont lancés dès le « day one » sur Xbox Game Pass, mais ce ne sera pas la stratégie de Sony avec les nouveaux modèles d’abonnement PlayStation Plus. Dans une interview avec GamesIndustry.biz, le chef de la division, Jim Ryan, a expliqué les raisons pour lesquelles ils n’ont pas choisi cette option.

« Nous pensons que nous sommes dans un cercle vertueux avec nos études », dit-il. « L’investissement engendre le succès, ce qui permet plus d’investissements, ce qui à son tour engendre plus de succès. On aime ce cycle et on pense que nos joueurs aussi » sont-ils satisfaits.

Et il ajoute: «Quand il s’agit d’ajouter nos propres jeux vidéo de lancement à cela ou à l’un de nos services… comme vous le savez, ce n’est pas un chemin que nous avons emprunté dans le passé et ce n’est pas un chemin que nous allons emprunter. ce nouveau service ». Ryan explique que s’ils le réalisaient avec PlayStation Studios, le cercle vertueux auquel il fait référence serait rompu, puisque « le niveau d’investissement » qu’ils doivent faire dans leurs studios ne pourrait pas se matérialiser, ce qui au final serait affecter la qualité des jeux.

Changer de stratégie pour un monde en constante évolution

La stratégie PlayStation n’est pas figée. Ryan lui-même reconnaît que le monde « change si vite » que « rien n’est éternel ». Un exemple est le lancement de certains des jeux vidéo compatibles sur la plate-forme. « Qui aurait pensé il y a quatre ans que nous verrions des propriétés intellectuelles AAA de PlayStation sur PC ? Nous avons commencé l’année dernière avec Horizon Zero Dawn, puis Days Gone, et maintenant God of War. » Le manager pense qu’il y a des années, personne n’aurait considéré cela comme une possibilité.

Avec les changements apportés à PS Plus, qui entreront en vigueur à partir de juin, PlayStation introduit trois types d’abonnement différents, chacun avec ses propres avantages. Vous pouvez lire toutes les informations à ce sujet sur ce lien.

