Fortnite : les retours de construction et les modes supplémentaires sans construction sont activés

Après une première semaine de surprise et d’incertitude, la construction revient à la saison 2 du chapitre 3 de Fortnite. En plus de cela, et comme précédemment divulgué, Epic Games a activé des modes supplémentaires sans construction. On vous dit tout sur ces changements et actualités de Fortnite :

Qu’en est-il de la construction à Fortnite ?

À partir du 29/03/2022 à 15h00 CEST, la construction revient aux modes de jeu normaux de Fortnite : Solo, Duos, Trios et Squads. Cependant, parallèlement à cela, et comme nous vous l’avons déjà dit, Epic Games a également activé les modes de jeu supplémentaires suivants dans lesquels il n’est pas possible de construire :

Zéro Construction – Solo

Zéro Construction – Duos

Zéro Construction – Trios

Zéro Construction – Escouades

Autrement dit : ce qui s’est passé en début de saison était un ballon d’essai par Epic Games pour voir si un mode de jeu sans bâtiment aurait un impact sur la communauté des joueurs de Fortnite. L’expérience semble s’être bien passée, puisqu’il y a eu plus de partisans que de détracteurs, et finalement les deux côtés du jeu demeurent : avec et sans construction.

Voici comment les modes Zero Construction de Fortnite apparaissent dans l’onglet « Découvrir »

De plus, en se connectant simplement à Fortnite, tous les joueurs obtiendront gratuitement l’écran de chargement Plans Aborted.

Epic Games donne cet écran de chargement à tous les joueurs juste pour se connecter

Pour le reste, on ne s’attend pas à ce qu’il y ait d’autres changements à cet égard dans Fortnite Battle Royale dans le reste de la saison 2 du chapitre 3. Bien que cela puisse changer, comme vous le savez déjà, puisqu’Epic Games est très attaché à introduire toutes sortes de changements et de nouveautés dans son jeu phare.

