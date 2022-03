Nouveau PS Plus confirmé : trois abonnements, prix, avantages, intégration avec PS Now et plus encore

C’est officiel, PlayStation Plus et PlayStation Now fusionneront à partir de juin prochain. Cela a été confirmé par le chef de la division, Jim Ryan, sur le blog officiel de la plateforme : « Ce juin, nous allons fusionner PlayStation Plus et PlayStation Now dans un nouveau service d’abonnement PlayStation Plus qui offrira aux joueurs du monde entier plus d’options .à travers trois niveaux d’abonnement », promet.

Selon les mots de Ryan, l’objectif principal « est d’offrir un contenu sélectionné de haute qualité », qui comprend « une grande variété de jeux ». Et quels sont les différents types d’abonnements disponibles ? Jetez un œil aux informations suivantes :

Toutes les options d’abonnement et les prix

PS Plus Essentiel

Avantage:

Il comprend les mêmes avantages que PlayStation Plus offre actuellement, c’est-à-dire :

Deux jeux téléchargeables par mois

remises exclusives

Stockage en nuage pour les sauvegardes de jeu

Accès au multijoueur en ligne

Prix:

Comme d’habitude; 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

PS Plus Supplémentaire

Avantage:

Inclut tous les avantages du niveau Essentiel

Ajoutez un catalogue contenant jusqu’à 409 des meilleurs titres PS4 et PS5, y compris des blockbusters de notre catalogue PlayStation Studios et des partenaires développeurs tiers. Au niveau Extra, les jeux sont téléchargeables.

Tarifs : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

PS Plus Premium

Avantage:

Inclut tous les avantages des niveaux Essentiel et Extra

Ajoutez jusqu’à 340 jeux supplémentaires, dont :

Titres PS3 disponibles via le Cloud Streaming

Un catalogue de classiques populaires, disponibles en streaming et en téléchargement depuis les PlayStation, PS2 et PSP d’origine

Ce niveau comprend également l’accès à des essais de jeux à durée limitée afin que les joueurs puissent essayer certains jeux avant d’acheter.

Des prix:

16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

PS Now cessera de fonctionner en tant que service autonome et les comptes seront migrés vers PS Plus Premium jusqu’à l’expiration de l’abonnement précédent. « Dès le lancement, nous avons l’intention d’inclure des titres comme Death Stranding, God of War, Marvel’s Spider-Man, Marvel’s Spider-Man : Miles Morales, Mortal Kombat 11 et Returnal. » Sony collabore avec PlayStation Studios et des développeurs tiers pour continuer à développer la bibliothèque.

Le projet Spartacus a été divulgué il y a des mois sur Bloomberg.

source | PlayStationBlog