Ratchet & Clank et les noms rejetés pour Rivet : même Ratchet a été mélangé

Insomniac Games a lancé de nombreux noms pour Rivet, un personnage qui a fait ses débuts en tant que l’un des protagonistes de Ratchet & Clank: A Dimension Apart. C’est une sorte d’alter ego du personnage principal, bien que dans une autre dimension spatio-temporelle. Mark Stuart, concepteur principal du jeu vidéo, a participé en tant que conférencier à une conférence à la GDC, où il a révélé certains des noms qui étaient sur la table pour la femme Lombax.

Rivet est né en réponse au concept de design décrit pour cet épisode : « Tout le monde est un héros », qui a ouvert les portes à la création d’une « protagoniste féminine forte et jouable » qui accompagne Ratchet and Clank dans leur voyage aventureux. «Pendant un moment, nous l’avons appelée Ratchet. Après tout, elle et Ratchet sont techniquement la même personne, mais sur d’autres mondes. De plus, le nom n’a pas de genre. Ce qui se passe, c’est que c’était déroutant face au développement de l’argument.

De Gadget à Rivet : la décision finale

Ils l’ont ensuite renommé Gadget, un nom qu’ils jugeaient approprié, mais les développeurs qui avaient été des enfants dans les années 1980 pensaient que ce n’était pas très original, car cela leur rappelait des personnages comme l’inspecteur Gadget. Plus tard, lors de la réunion hebdomadaire, quelqu’un a proposé Rivet et tout le monde l’a aimé, car Ratchet et Rivet font référence à un outil. Clank, quant à lui, signifie « son métallique ».

« Nous voulions que Rivet soit un élément central du jeu », explique le développeur. « Son introduction se voulait un rendu inspirant et non une mécanique supplémentaire. En fait, dans le produit final, il participe à environ 50% du lot ».

Ratchet & Clank : A Separate Dimension est disponible exclusivement sur PlayStation 5. Insomniac Games travaille actuellement au développement de Marvel’s Spider-Man 2 et de Marvel’s Wolverine.

