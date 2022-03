Doctor Strange in the Multiverse of Madness montre ses protagonistes dans 4 nouvelles photos

Doctor Strange in the Multiverse of Madness, le prochain film UCM qui sortira en salles le 6 mai 2022, peut être vu à travers quatre nouvelles images, montrant cette fois quatre de ses principaux protagonistes. Ainsi, ci-dessous nous vous proposons ces nouvelles captures d’écran qui nous montrent Doctor Strange, Wong, América Chávez et Scarlet Witch avec les apparitions qu’ils porteront dans le nouveau film de Sam Raimi.

Doctor Strange 2 : le 6 mai en salles

Ces quatre nouvelles images de Doctor Strange dans le multivers de la folie montrent quatre des principaux protagonistes d’un nouveau crossover Marvel qui promet un nouveau rassemblement épique de personnages de tout le multivers, y compris des personnages du passé et d’autres franchises et univers, tels que suggérait la dernière bande-annonce présentée par Marvel Studios.

Ainsi, les quatre protagonistes de ces nouvelles images sont Benedict Cumberbatch (Dr. Stephen Strange), Elizabeth Olsen (Wanda Maximoff / Scarlet Witch), Benedict Wong (Wong) et Xochitl Gomez (América Chávez). Nous vous laissons avec le synopsis officiel de Doctor Strange dans le multivers de la folie :

« Maintenant qu’Iron Man et Captain America sont partis après la bataille acharnée d’Avengers : Endgame, l’ex-chirurgien et sorcier le plus fort de tous, le docteur Strange, devrait jouer un rôle actif en tant que personnage central des Avengers. Cependant, utiliser sa magie pour manipuler le temps et l’espace à volonté avec un sort interdit, considéré comme le plus dangereux, a ouvert la porte à une folie mystérieuse appelée le multivers. Pour restaurer un monde où tout est en train de changer, Strange demande l’aide de son allié Wong, le Sorcier Suprême, et du Vengeur le plus puissant, Wanda, la Sorcière Écarlate. Mais une terrible menace plane sur l’humanité et l’univers entier qui ne peut plus être vaincue par sa puissance. Ce qui est le plus surprenant, c’est que la plus grande menace de l’univers ressemble exactement au Docteur Strange. »

