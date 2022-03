Parlé | Le studio écoutera les commentaires après le délai

KLRStec® Scie japonaise professionnelle - 240 mm Scie Ryoba - Idéale pour le bois et les travaux en plastique…

Scie japonaise KLRStec RYOBA - La meilleure alternative à la scie classique à queue de renard Double denture : la scie japonaise est polyvalente parmi les scies à bois - Lame de scie dentée double face de 240 mm pour des coupes fines et grossières Travail facile – La scie fine permet de travailler avec peu d'effort, résultats parfaits pour les travaux du bois et du plastique Bords de coupe lisses sans effort - La petite denture est idéale pour les coupes transversales par rapport aux fibres et les grandes dents pour les coupes longitudinales Poignée ergonomique 2K – Grâce à la poignée antidérapante de 330 mm de long, l'outil tient parfaitement dans la main – Les coupes transversales et obliques sont faciles ; 30 jours de remboursement. Si vous n'êtes pas satisfait à 100 % de votre pistolet en silicone, alors revenez-le et récupérez votre argent. Sans conditions. Qu'attendez-vous ?