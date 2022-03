Star Wars : Luke et Lando suivent la piste des Sith dans la couverture choquante de ce roman

Dans Star Wars Episode IX: The Rise of Skywalker, le plan ourdi par l’empereur Palpatine a été entièrement découvert. Dark Sidious a réussi à survivre grâce aux ruses du côté obscur de la Force, quelque chose qui est actuellement développé dans les romans et les bandes dessinées. Star Wars : L’Ombre des Sith, le nouveau livre d’Adam Christopher, se déroule 17 ans après les événements relatés dans Le Returnal du Jedi. La couverture présente Luke Skywalker et Lando Calrissian alors qu’ils poursuivaient les secrets les plus sombres de la galaxie.

De quoi parle Shadow of the Sith ?

L’Empire Galactique est tombé. Près de deux décennies après la bataille d’Endor, les restes des forces de Palpatine se sont regroupés aux confins de la galaxie, mais les héros de la Nouvelle République font face à des menaces sans précédent. Maître Luke Skywalker est hanté par des visions du côté obscur, l’avertissant qu’un mal se développe dans l’espace lointain, la planète Exogol.

« La perturbation dans la Force est indéniable et les pires craintes de Luke sont confirmées lorsque son vieil ami Lando Calrissian vient le voir avec un rapport sur une nouvelle menace Sith », lit-on dans le synopsis officiel. La fille de Lando a été arrachée de ses bras et son père parcourt la galaxie à sa recherche. Au cours de son voyage, il rencontre Ochi de Bestoon, l’assassin Sith nommé dans le film le plus récent et qui apparaît également dans la bande dessinée Dark Vador.

Toute cette histoire est étroitement liée au destin de Rey Skywalker, le principal protagoniste de la trilogie suite. Le roman sera publié le 28 juin en anglais et est déjà disponible en précommande. Planeta n’a pas encore confirmé le lancement de la traduction en Espagne.

source | guerres des étoiles