One Piece Film Red : quand est-il sorti et que sait-on du nouveau film

One Piece revient sur toutes les lèvres pour différentes raisons. D’un côté, l’inoubliable chapitre 1044 du manga, qui nous a tous laissé bouche bée ; de l’autre, One Piece Odyssey, récemment annoncé, le jeu vidéo le plus ambitieux dont nous nous souvenions basé sur les aventures de Mugiwara. Mais aussi pour ce qui est à venir dans le monde de l’audiovisuel, avec le film One Piece Film Red en maître de cérémonie pour cette année 2022. On vous dit tout ce qu’on sait sur le film.

One Piece Film Red : date et de quoi parlera le film

One Piece Film Red sortira le 6 août 2022 au Japon. Ce n’est pas n’importe quel film One Piece, mais le quinzième. Après son annonce en novembre dernier dans les pages du Weekly Shonen Jump de Shueisha, le magazine où est publié chaque semaine le manga d’Eiichiro Oda, on apprend que cette production vise à commémorer la sortie du 1 000e épisode de l’anime — diffusé pour la première fois ce même mois de novembre 2021. —, sans entrer dans aucune sorte de gâchis de complot.

One Piece Film Rouge

One Piece Film Red doit son nom à la figure de Shanks. Nous savons que le Rousse, l’un des quatre empereurs (Yonkou) qui gouvernent le New World, aura une sorte d’implication particulière dans l’intrigue. En guise de contexte, nous parlons d’un personnage très important dans l’univers One Piece : c’est lui qui a incité Monkey D. Luffy à devenir le roi des pirates, qui a trouvé le fruit Gomu Gomu que le protagoniste a mangé et qui en a sacrifié un de ses bras pour lui avoir sauvé la vie dans l’épisode 1 lui-même.

Si vous regardez attentivement, le « D » du logo apparaît traversé par trois bandes, qui sont toujours la cicatrice de Shanks sur son visage.

Eiichiro Oda participe en tant que producteur et superviseur de One Piece Film Red

Pour le moment, les détails de l’intrigue sont rares, mais petit à petit, nous apprenons de nouveaux aspects intéressants de ce qui est le premier film officiel de One Piece depuis One Piece : Stampede (2019). Avant tout : Eiichiro Oda, qui est le producteur et superviseur du film. Cela garantit des normes de qualité pour le scénario, comme cela s’est déjà produit dans des films précédents tels que One Piece Film : Strong World, écrit par lui-même ; One Piece Film : Z, dans lequel il était superviseur ; ou encore One Piece Film : Gold, où il était producteur.

Un autre aspect qui attire l’attention sur le film est le nouveau personnage féminin. One Piece Film Red ajoutera une femme au casting de personnages qui, apparemment, pourraient provenir de Sky Island (Skypiea). Dans la dernière affiche, nous pouvons le voir plus en détail. Cela aura-t-il quelque chose à voir avec Shanks ? Pour l’instant nous ne connaissons pas son nom.

D’autre part, nous savons que Tsutomu Kuroiwa est en charge du scénario, tout comme One Piece Film Gold, avec Eiichiro Oda comme producteur exécutif. Le réalisateur du film est Goro Taniguchi, le créateur original de Code Geass.

One Piece Film Red est en développement depuis plus de deux ans. C’est l’une des productions les plus ambitieuses de Toei Animation sous licence pirate et mettra en vedette l’ensemble du gang Mugiwara, y compris Jimbei. Bientôt, nous connaîtrons plus de détails, notamment sa diffusion éventuelle dans les cinémas en Europe et dans le reste du monde.