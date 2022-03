Fallout 76 recevra du contenu développé par le studio Rust

Le studio qui a adapté Rust à la console développera de nouvelles aventures pour Fallout 76. Cela a été annoncé par Double Eleven dans un communiqué publié sur son site Web, dans lequel ils ont révélé qu’ils avaient commencé à parler avec Bethesda en 2020. Ce sera cette année quand il est publié le nouveau contenu, bien qu’ils n’aient pas spécifiquement précisé en quoi il consiste ni quand il sera publié.

« Chez Double Eleven, nous nous sommes fait un nom en travaillant avec certains des plus grands développeurs et éditeurs au monde », se souviennent-ils. « Nous sommes ravis d’annoncer publiquement que nous avons récemment commencé à travailler avec Bethesda Game Studios pour créer de nouveaux défis pour les joueurs de Fallout 76. » Selon l’étude, depuis le lancement du titre en 2018, le produit a permis aux utilisateurs « d’explorer les nombreuses merveilles et défis » des Appalaches.

« C’est un privilège qu’ils nous fassent confiance pour travailler sur l’une des sagas les plus emblématiques de l’histoire des jeux vidéo », a déclaré Lee Hutchinson, PDG de Double Eleven. « L’équipe que nous avons réunie pour travailler sur Fallout 76 est passionnée par la série, donc collaborer avec Bethesda est un rêve devenu réalité. »

Un studio en expansion

Le développeur ajoute que jusqu’à présent, ils ont adoré « produire du contenu pour le jeu vidéo ». « Depuis des débuts modestes, notre équipe s’agrandit alors que nous prévoyons de créer plus de contenu pour l’avenir », ils recommandent donc de jeter un coup d’œil à ceux qui recherchent de nouvelles opportunités d’emploi.

Fallout 76 a pris un départ difficile lors de son lancement en 2018. Bethesda, cependant, a continué à ajouter régulièrement du contenu gratuit, y compris l’extension The Wastlanders. Le jeu est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S, PC et Google Stadia. Comme si cela ne suffisait pas, les abonnés Xbox Game Pass ont la possibilité d’accéder au titre sans frais supplémentaires. Récemment, des extraterrestres ont fait leur apparition dans l’apocalypse post-nucléaire.

source | Double onze