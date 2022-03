Jeux PS Plus gratuits filtrés en avril 2022 pour PS5 et PS4

Les jeux PS Plus gratuits prévus pour ce mois d’avril 2022 ont déjà fuité. Billbill-Kun, l’utilisateur de Dealabs qui fait progresser correctement la gamme de titres PS5 et PS4 depuis septembre dernier sans interruption, republie avant sa confirmation officielle quels jeux les utilisateurs de PlayStation Plus pourront télécharger sans frais supplémentaires pour l’abonnement : Hood Outlaws & Legends (PS4 et PS5), Slay the Spire (PS4) et Spongebob Squarepants: Battle For Bikini Bottom Rehydrated (PS4).

Jeux PS Plus d’avril 2022 : Slay the Spire et plus

Le titre principal du mois d’avril sera Hood Outlaws & Legends, puisqu’il sortira sur PS5 et PS4. Un titre furtif d’action-aventure avec des raids multijoueurs PvPvE intenses. De l’autre, le phénoménal Slay the Spire, véritable incontournable de la scène indépendante. Classique moderne dans les jeux de cartes roguelike. Enfin, Spongebob Squarepants : Battle For Bikini Bottom Rehydrated, un jeu de plateforme de THW Nordic publié en 2020 pour toutes les plateformes basé sur la célèbre série animée Nickelodeon. Il est prévu qu’ils soient disponibles à partir du mardi 5 avril prochain à 12h00 (CEST), date à laquelle la rotation aura lieu.

Tuez la flèche



Hormis les jeux que nous venons d’évoquer pour le prochain mois d’avril 2022, les joueurs PlayStation 5 abonnés à PS Plus pourront en outre accéder (uniquement depuis PS5) au catalogue PS Plus Collection (PS Plus Collection) un lot de 20 PlayStation 4 de haut niveau jeux vidéo; certains avec des améliorations de leurs performances. Uncharted 4, The Last of Us Remastered, Bloodborne, Persona 5, Mortal Kombat X, Monster Hunter World, God of War, Days Gone, Crash Bandicoot N. Sane Trilogy, et plus encore.

Les jeux PS Plus de mars sont toujours disponibles : derniers jours

On en profite pour rappeler que les joueurs abonnés au PS Plus sur PS5 et PS4 peuvent toujours accéder aux quatre titres choisis par Sony (cinq en Espagne grâce au programme PlayStation Talents) de PlayStation Plus pour le mois de mars 2022 : Ghostrunner, ARK : Survival Evolved, Team Sonic Racing et Ghost of Tsushima: Legends.

Concrètement, comme nous l’expliquons dans cet article, ces titres sont téléchargeables sans surcoût à l’abonnement jusqu’au mardi 5 avril 2022 à 12h00 (CEST).

