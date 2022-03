Ghost of Tsushima : ses créateurs travaillent sur un nouveau jeu en monde ouvert

Le succès de Ghost of Tsushima a élevé Sucker Punch à une position plus importante dans l’organigramme des PlayStation Studios. Le développeur travaille déjà sur sa prochaine production, qui n’a pas été annoncée officiellement pour le moment. Qu’il s’agisse ou non d’une suite du titre précédent, ce qui est clair, c’est qu’il s’agit d’un titre mondial ouvert, comme en témoigne une récente offre d’emploi.

Le studio recherche un scénariste pour un jeu vidéo se déroulant dans un monde ouvert. Le candidat idéal est un écrivain qui a de l’expérience dans l’écriture « d’histoires axées sur les personnages dans un monde ouvert ». La liste ne donne pas d’indices sur l’orientation possible en termes de décor, puisqu’elle se limite à souligner la nécessité pour le personnage présenté pour cette demande d’emploi d’être habile lorsqu’il s’agit de construire des histoires émotionnelles avec des personnages mémorables.

Le chemin du samouraï

Sucker Punch a changé de registre avec Ghost of Tsushima, puisque depuis la génération PlayStation 3, il s’était concentré sur InFamous, une propriété intellectuelle mettant en vedette des super-héros et des méchants, également dans des mondes ouverts. Plus tard, ils ont travaillé sur un jeu vidéo médiéval et fantastique, mais il a été annulé. Le projet qui a vu le jour était son histoire épique de samouraï, un triomphe dans les ventes.

Ghost of Tsushima met le joueur dans le skin de Jin Sakai, un homme qui a été formé dans la voie du bushido, mais qui a dû trahir tous ses enseignements pour devenir le fantôme dont son peuple avait besoin. L’invasion de l’armée mongole l’a poussé à emprunter cette nouvelle voie, afin de protéger l’île de Tsushima et sa famille. Le jeu a reçu une version Director’s Cut avec une nouvelle extension et d’autres améliorations, notamment sur la console de nouvelle génération. Il est disponible sur PS4 et PS5.

source | GameRant