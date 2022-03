Sonic aura son propre « univers cinématographique », confirme son producteur

Sonic est venu au cinéma pour rester. Après le succès de la première incursion cinématographique live-action du hérisson bleu de SEGA, Sonic 2 The Movie n’est rien d’autre que l’entérinement des objectifs de Paramount Pictures et de la firme japonaise : créer un univers cinématographique basé sur le personnage.

Le producteur de cette suite tant attendue, Toby Ascher, a confirmé cet objectif lors d’une rencontre avec VGC, qui ravira ceux qui suivent de près les aventures de Sonic, Tails, Knuckles et ceux à venir. Car cela ne fait que commencer. « Nous créons un univers cinématographique Sonic, nous savions donc que nous allions ajouter des personnages, comme Tails et Knuckles ; Nouveau au cinéma, mais apprécié des joueurs du monde entier », commente-t-il à juste titre.

Tails et Knucles ne sont pas arrivés dans les films Sonic en tant que personnages secondaires.

Petit à petit, l’incursion de Sonic the Hedgehog sur grand écran ajoute de nouvelles icônes reconnaissables par les amateurs de jeux vidéo, ceux qui ont grandi avec le personnage dans les années 80, 90 ou au début de ce siècle. Cependant, il y a aujourd’hui de nouvelles générations qui ne connaissent pas l’univers Sonic ; mais ça les intéresse. Le saut de ce casting de héros sur grand écran ouvre les portes à de nouveaux publics.

Tails et Knuckles sont interprétés respectivement par Colleen O’Shaughnessey et Idris Elba. La clé est qu’ils ne sont pas ajoutés à la distribution en tant que personnages secondaires ou accessoires, mais en tant qu’introduction aux futures opportunités cinématographiques. Si SEGA crée un univers cinématographique autour de Sonic, cela ne devrait pas nous surprendre qu’il y ait plus de spin-offs, de séries ou de films mettant en vedette certains d’entre eux, comme ce sera le cas. Knuckles sera le premier à avoir une série.

Knuckles aura une série d’action contre les poux et Sonic 3 The Movie est déjà en développement

C’est en février dernier que nous avons appris que SEGA et Paramount avaient annoncé deux nouveaux projets audiovisuels pour l’univers de Sonic the Hedgehog : Sonic 3 The Movie et une série live-action avec Knuckles comme protagoniste principal ; joué à nouveau par Idris Elba. Ce dernier arrivera en 2023.

On se souvient aussi que SEGA et Netflix se sont mis d’accord pour produire une série télévisée (Sonic Prime) sous la forme d’une série animée en 3D dont on sait très peu pour le moment.

Sonic 2 The Movie ouvre en Espagne ce 1er avril uniquement dans les salles. Vous pouvez voir sa bande-annonce finale ici.

Si vous êtes un fan des jeux vidéo SEGA, la prochaine grande sortie de la série a un nom et un prénom : Sonic Frontiers. Le jeu est développé par Sonic Team et arrivera fin 2022 sur les consoles PS4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Series, PS5 et PC.

source | VGC