Pokémon GO – Mudkip Classic Community Day : date, bonus et fonctionnalités

Niantic a confirmé une nouvelle édition de la journée communautaire Pokémon GO classique pour ce mois d’avril avec Mudkip comme protagoniste. Comme en janvier dernier avec Bulbizarre, ces Community Days commémoratifs cherchent à rappeler des temps reculés de l’histoire de la saga avec des Pokémon emblématiques des premières générations. Dans ce cas, la machine à voyager dans le temps nous emmènera dans l’exotique Hoenn ; plus précisément, au démarreur de type eau que le professeur Birch nous a donné. Faites connaître tous les détails de l’événement.

Mudkip Classic Community Day en avril : date, heure et caractéristiques

La journée communautaire Mudkip Classic se tiendra ce dimanche 10 avril 2022, de 14h00 à 17h00 heure locale. Comme Niantic l’a notifié il y a quelques jours, les Community Days classiques et standard récupèrent la durée d’avant la pandémie de COVID-19, avec un total de trois heures (180 minutes), au lieu des six heures qui étaient mises en place précédemment sous forme temporaire.

Pendant ce temps, les joueurs de Pokémon GO pourront accéder à Mudkip beaucoup plus fréquemment que d’habitude ; et oui, il peut apparaître sous forme brillante/variocolore si nous avons de la chance.

Swampert apprendra l’attaque exclusive Hydro Cannon

Si nous faisons évoluer un Mashtomp (l’évolution de Mudkip) pendant l’événement ou jusqu’à deux heures après sa fin, nous ferons connaître à Swampert l’attaque chargée Hydro Cannon :

Combats d’entraîneurs : 80 puissances

Arènes et raids : puissance 90

Histoire de recherche spéciale Mudkip et bonus d’événement

Pour 1 USD, nous pourrons accéder à l’histoire d’enquête spéciale de la journée communautaire classique de Mudkip. De plus, il y aura un Community Day Pack disponible pour 850 Pokécoins avec les objets suivants (achat unique) : 15 Ultra Balls, 15 Pinia Berries, 1 Elite Fast Attack TM et 1 Remote Raid Pass. Dans le magasin, nous aurons un package avec 30 balles Ultra gratuites.

Ce sont les bonus de l’événement.

Triple XP par capture.

Modules de leurre activés pendant l’événement d’une durée de trois heures.

L’encens activé pendant l’événement durera trois heures.

Des surprises pour avoir pris des instantanés lors de la Journée communautaire classique.

