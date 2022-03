Jouez gratuitement à Call of Duty: Vanguard multijoueur pendant deux semaines

Activision a confirmé que le mode multijoueur de Call of Duty : Vanguard, le dernier opus de la saga de guerre développé par Sledgehammer Games, sera totalement gratuit pendant deux semaines sur toutes les plateformes. Cet accès gratuit comprendra des cartes de la saison 2, d’autres déjà disponibles, de nouveaux objectifs et défis. Jetons un coup d’œil à la promotion, qui durera 14 jours, ainsi qu’aux conditions requises pour jouer.

Call of Duty Free Access : Vanguard, date, conditions et contenu

Le multijoueur de Call of Duty: Vanguard sera gratuit du mercredi 30 mars au mercredi 13 avril 2022.

Selon les informations partagées sur le site officiel de Call of Duty, les joueurs qui accèdent au titre sur les consoles PlayStation, Xbox ou PC à partir de ce mercredi pourront profiter d’une variété de cartes, dont de nouvelles qui arrivent à l’occasion de la saison 2 ( Casablanca et Télécabine).

Casablanca : Au cœur du Maroc, cette carte de taille moyenne présente trois plans sur une place de marché commune. Il possède plusieurs bâtiments explorables, avec des options d’escalade et très verticaux. Vous invite à pratiquer des tactiques à courte et longue distance.

Gondole – Une autre carte de taille moyenne et trois plans. Gondola nous invite à nous déplacer dans un immense ravin et sa tour de guet à incendie, qui peut tomber d’une falaise. Les opérateurs pourront profiter du champ de vision offert par ce scénario à côté de la centrale et de ses grottes.

Call of Duty : Avant-garde

Conditions requises pour jouer gratuitement à Call of Duty: Vanguard en multijoueur

Comme beaucoup d’entre vous peuvent l’imaginer, cet essai gratuit de deux semaines du mode multijoueur de Call of Duty : Vanguard a une exigence supplémentaire pour les consoles Xbox et PlayStation : leurs services d’abonnement respectifs. Pour profiter de l’accès gratuit, il est nécessaire d’être abonné à PS Plus sur PS4 et PS5 ; à Xbox Live GOLD pour Xbox One et Xbox Series X|S.

Call of Duty: Vanguard est disponible numériquement sur les consoles PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series et PC.

source | Appel du devoir