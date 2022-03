Steam Next Fest reviendra avec des centaines de démos gratuites : date et premiers détails

Valve a annoncé via le blog officiel Steam la célébration du Steam Next Fest 2022, ce que nous appelions autrefois le Steam Games Festival. Dans le même esprit que les éditions précédentes, cet événement de juin proposera des centaines de démos gratuites de sorties qui arriveront sur la plateforme dans les mois à venir.

Quand aura lieu le Steam Next Fest 2022 ?

Le Steam Next Fest 2022 débutera ce 13 juin à 19h00 (CEST) et se terminera le 20 juin à 19h00 (CEST). Annonce du Next Fest de Steam, une célébration de plusieurs jours des prochaines sorties. Explorez et essayez les démos de centaines de jeux, regardez les diffusions des développeurs et discutez avec les équipes de leurs jeux en préparation qui arrivent sur Steam », expliquent-ils sur le portail officiel, ce qui permet de créer un rappel pour être notifié dans notre calendrier lorsque les dates se rapprochent.

En tout, une semaine complète de démos gratuites des jeux à venir ; des petits titres indépendants débordant de talent aux plus grands qui feront certainement parler l’industrie. Une opportunité à découvrir, en bref, accompagnée d’émissions dans lesquelles l’interaction entre créateurs et fans est fondamentale, brisant ainsi certaines des barrières typiques d’événements tels que l’E3, dans lesquels il y a plus de distance entre les deux parties.

Modifications des critères d’éligibilité du jeu Steam Next Fest

L’une des particularités de ce Steam Next Fest est qu’une des règles obligatoires des éditions précédentes n’est pas appliquée. Si nous nous souvenons, avant il était obligatoire que tous les jeux vidéo disponibles aient une première prévue pour un maximum des six prochains mois. Maintenant non.

« Tous les jeux qui ne sont pas sortis sont éligibles. Il n’y a aucune restriction basée sur votre date de sortie prévue », soulignent les développeurs. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 21 avril, date limite pour les créateurs. Si vous êtes un créateur de jeux vidéo, dans ce lien, vous pouvez consulter la documentation nécessaire pour participer au festival.

source | Vapeur (2)