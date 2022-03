Voici à quoi ressemble Vegeta brutal dans sa transformation la plus puissante dans Dragon Ball Super

Vegeta nous laisse un échantillon de plus de sa dernière et imposante transformation Ultra Ego dans le dernier volume du manga Dragon Ball Super dans son édition japonaise. A tel point qu’en quatrième de couverture du numéro 18 du manga dessiné par Toyotaro, un disciple d’Akira Toriyama, on peut voir Vegeta Ultra Ego tout en couleurs et avec une pose aussi menaçante que spectaculaire. C’est ainsi que plusieurs médias japonais le recueillent, en plus du compte Twitter spécialisé dans Dragon Ball Red Ribbon. Ne manquez pas ce nouvel art de Vegeta dans sa version la plus puissante sous ces lignes.

Illustration spectaculaire de Vegeta Ultra Ego

Ainsi, et au-delà de cette nouvelle illustration de Vegeta, rien d’autre ne peut être ajouté à une transformation qui nous laissera sûrement des moments épiques sur le champ de bataille. Par curiosité, on notera que ce nouvel aspect rappelle fortement la version Majin Vegeta de Dragon Ball Z, soit à cause de la classique combinaison bleue du Prince Saiyan, soit des muscles excessifs et vascularisés, ainsi qu’une attitude arrogante où ils existent, confirmant également la nuance de couleur des cheveux violets. Bien sûr, comme nous le savions déjà des aperçus précédents, vous les avez laissé disparaître pour laisser place à un front beaucoup plus marqué, comme c’est le cas avec le mythique niveau 3 des Super Saiyans.

Rappelons que le tome 18 de Dragon Ball Super mise aussi sur une couverture spectaculaire mettant en vedette Bardock, père de Son Goku et Raditz. De plus, Dragon Ball Super chapitre 82 est désormais disponible via Manga Plus; Ci-dessous, nous expliquons comment le lire gratuitement et en Français.

D’autre part, le manga Dragon Ball Super peut être acheté en Espagne dans les librairies et les supermarchés par Planeta Cómic, qui publie chaque volume en Français et en catalan avec une marge d’environ dix ou onze mois par rapport à la première des volumes du manga en Japon (comme beaucoup d’autres bandes dessinées japonaises en Europe).

