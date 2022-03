Fallout 76 se renforce avec les créateurs de Minecraft Dungeons

Double Eleven, les créateurs de Minecraft Dungeons, se joignent au développement de contenu en direct pour Fallout 76. La société annonce dans un communiqué publié sur son site officiel son enthousiasme à montrer les surprises qui sortiront « plus tard » cette année.

Fallout 76 ajoute Double Eleven : collaboration confirmée

« Chez Double Eleven, nous nous sommes fait un nom en travaillant avec certains des plus grands développeurs et éditeurs au monde », commence l’équipe dans son message. « Nous sommes ravis d’annoncer au public que nous avons récemment commencé à travailler avec Bethesda Game Studios pour créer de nouveaux défis pour les joueurs de Fallout 76. »

Depuis le studio, ils reconnaissent que les conversations ont commencé « à la fin de 2020 » et depuis lors, ils ont travaillé ensemble « sur une gamme de nouveaux contenus passionnants qui seront appréciés par la communauté des fans » un peu plus tard dans l’année 2022.

« C’est un privilège d’être digne de confiance pour travailler sur l’une des franchises les plus reconnaissables de l’histoire du jeu vidéo », a déclaré Lee Hutchinson, PDG de Double Eleven. « L’équipe que nous avons réunie pour travailler sur Fallout 76 est passionnée par la série, et travailler avec Bethesda est un rêve devenu réalité. »

Aucun détail spécifique sur les expériences qu’ils ajouteront n’a été partagé, bien que cela fasse partie de la feuille de route que l’éditeur a décrite pour cette année. Ce printemps, les extraterrestres envahiront le yero avec une mise à jour mondiale, de nouveaux événements publics et le début de la saison 8, appelée « une vie meilleure sous terre ».

Et que se passera-t-il après le printemps ? Eh bien, trois autres lots de nouveautés thématiques. Test Yourself arrivera cet été, tandis que Expeditions: The Pit suivra à l’automne. Ce ne sera pas avant l’hiver prochain quand nous ferons « un tour de Nuka-World ». Vérifiez tous les détails dans ce lien.

Source : Double onze