Le réalisateur de Morbius confirme qu’il partage un univers avec Venom et un Spider-Man

Dès sa première bande-annonce, Morbius a intrigué les fans sur l’univers dans lequel se déroulait son histoire, car il y avait plusieurs indices que nous avons vus dans sa première bande-annonce, de la présence du vautour de Michael Keaton vu dans Spider-Man : Retrouvailles aux références et affiches de Spider-Man l’accusant de meurtre, le tout après les événements de Spider-Man : Far From Home. Maintenant, et après l’arrivée du Spiderverse et des croisements de personnages arachnides, le réalisateur de Morbius s’est exprimé sur les caractéristiques de l’univers où se déroule le film de l’anti-héros vampire Marvel, assurant qu’il s’agit de la même réalité que celle de Venom . De plus, il a assuré qu’il existe aussi un Spider-Man et que nous découvrirons bientôt de quelle version il s’agit.

Il y a un Spider-Man dans l’univers de Morbius

« Morbius vit dans le même univers que Venom. Je fais référence à l’univers que Venom a quitté à la fin de Venom : Let there be Carnage et celui dans lequel il est revenu à la fin de Spider-Man : No Way Home », a assuré Daniel Espinosa dans une récente interview avec le média Cinemablend . Cette déclaration aurait tout son sens après avoir vu la deuxième bande-annonce de Morbius il y a quelques mois, où Morbius lui-même plaisante déjà en disant qu’il est Venom. Mais il y a plus.

Attention, #Homme araignée Ventilateurs! Nous avons une friandise spéciale le vendredi. @MorbiusMovie le réalisateur Daniel Espinosa a accepté de répondre à toutes les questions juteuses que vous vous posez sur Spider-Man, Venom, le vautour et tous les #Merveille Oeufs de Pâques dans le prochain film. Es-tu prêt? *** SPOILERS *** dans le fil. pic.twitter.com/JmQgM9onVS – CinemaBlend (@CinemaBlend) 25 mars 2022

À la question de savoir s’il y a un Spider-Man dans ce même univers, Espinosa répond par un « oui » retentissant, révélant la possibilité tant attendue quelques jours avant le film : « et, bien sûr qu’il y en a », en référence à la question de savoir s’il y a est un Spider-Man dans ce même univers. « Et je comprends que le public découvrira bientôt de quoi il s’agit », conclut le réalisateur, ouvrant la porte au grand secret à découvrir dans le film lui-même.

Et c’est que l’on se souvient que dans la première bande-annonce, une affiche de Spider-Man a été vue dans une ruelle où l’on a vu la version de Tobey Maguire à côté d’un graffiti « meurtrier », quelque chose qui n’a pas beaucoup de sens s’il faisait en fait référence au Peter Parker du MCU. Bien que ce soit peut-être une autre histoire liée à Spidey de Maguire. Quoi qu’il en soit, dans quelques jours, il semble que nous découvrirons cela et d’autres secrets.

source | Cinémablend