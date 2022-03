Le film Uncharted confirme sa date de sortie en Blu-ray

Sony Pictures a confirmé la date de sortie d’Uncharted en format physique et numérique. Le film du jeu vidéo populaire fera ses débuts dans les magasins le 10 mai ; quelques semaines avant, le 26 avril, il fera de même en format numérique. Les copies physiques seront sur Blu-ray, Blu-ray 4K Ultra HD et DVD.

Toutes les éditions, sauf sur DVD, comprendront les bonus suivants :

Scènes supprimées et étendues.

Examen des coulisses.

Vidéo « Devenir Nathan Drake ».

Grosse rafale d’action : « C-17 Globemaster ».

Tracer le chemin : Sur le plateau avec Rubén Fleischer

On ne s’ennuie jamais : action et scènes spéciales.

Le système d’amis.

Méchants, trahisons et complices.

Commentaires du réalisateur Rubén Fleischer

Au moment d’écrire ces lignes, il n’a pas été partagé s’il sera commercialisé dans toutes les éditions en Espagne. On parle avant tout de la version 4K Ultra HD Blu-ray.

Uncharted : « Visuellement spectaculaire »

L’un des points à retenir de notre temps avec le film était à quel point il était attrayant pour les yeux. « Uncharted est tellement agile, rapide et frénétique, notamment grâce à la connexion entre Holland et Wahlberg, qu’il vaut mieux lâcher prise et oublier les comparaisons. Ce n’est pas la peine de se perdre si cela est plus ou moins inspiré des jeux vidéo, car si vous mettez les deux produits à l’échelle, le résultat nous mène toujours au même endroit.

Quand « Uncharted fonctionne le mieux », c’est « dans ces scènes où il se soucie d’être un film d’action et non un amalgame de clins d’œil et de références ». «Ses plus grandes réalisations sont dans une dernière demi-heure à couper le souffle, drôle, avec de bonnes performances et une touche bien écrite occasionnelle. En format série, avec plus d’heures de tournage et de temps pour assimiler la construction de l’aventure et de la relation entre les personnages, le résultat aurait sûrement été bien meilleur ». Vous pouvez lire la critique complète sur ce lien.

Source : Collisionneur