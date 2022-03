Ils découvrent plus de 120 icônes inutilisées dans la version finale d’Elden Ring

Elden Ring continue de cacher des surprises dans ses archives plus d’un mois après sa sortie. L’exploration de données a découvert plus de 128 icônes qui n’ont pas été utilisées dans la version finale. Tous pointent vers des ennemis et des personnages non hostiles.

L’utilisateur derrière la découverte s’appelle Jester Patches sur Twitter. Il souligne que chaque ennemi a deux types d’icônes, une illuminée et une ombragée, ce qui suggère « trouvé et non trouvé ». Il précise lui-même que 64 d’entre eux « sont uniques » et qu’à ce jour il n’a trouvé aucun boss final.

Les patchs réfléchissent dans quel but ils ont été conçus pour finalement ne pas les utiliser. Le plus évident serait un bestiaire planifié à un moment donné du développement.

Jouez à Elden Ring en toute tranquillité : correction d’un bug multijoueur majeur

From Software continue de prendre en charge sa dernière version avec une batterie constante de correctifs. La dernière correspond à la version 1.03.2, qui corrige un bug multijoueur majeur qui permettait à des tiers de modifier votre point de réapparition vers une zone corrompue.

Voici les notes de mise à jour complètes.

Correction d’un bug qui empêchait les joueurs de progresser dans la quête du PNJ Nepheli Loux.

Correction d’un bug qui faisait mourir le joueur lorsqu’il tentait de tomber d’un point près du sanctuaire des bêtes.

Correction d’un bug qui empêchait le Cendre de guerre « Endurer » de prendre effet.

Correction d’un bug en multijoueur qui permettait aux joueurs de téléporter d’autres joueurs vers des coordonnées de carte incorrectes.

Elden Ring est le chef-d’œuvre réalisé par Hidetaka Miyazaki. « From Software se surpasse et adapte la formule Souls à un monde prodigieux, écrasant tant par son ampleur que par sa direction artistique, sa liberté d’exploration et la nature de ses nombreux, nombreux défis », disions-nous dans les conclusions de notre analyse, où il a obtenu la note la plus élevée pour cette maison. Si vous y jouez en ce moment, n’hésitez pas à consulter notre guide détaillé.

