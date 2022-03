Le mode 120 Hz de CoD Warzone reviendra-t-il sur Xbox Series X|S ? Raven continue de travailler

Call of Duty: Warzone continue d’avoir des problèmes en suspens depuis l’arrivée de Caldera en décembre dernier. Parmi eux se trouve le mode de performance 120 Hz sur les consoles Xbox Series X|S. De Raven, ils assurent qu’ils « n’ont toujours pas de date précise » pour le corriger, mais ils espèrent fournir plus de détails « à l’approche de la saison 3 ».

C’est ce qu’a assuré CharlieIntel après une rencontre avec les responsables du battle royale. La version PS5 a déjà corrigé ce mode durant le mois de janvier ; cependant, sur Xbox, la situation a duré jusqu’à ces dates. Au cours de la même bande, ils espèrent également résoudre le bruit des pas, qui pour le moment ne fonctionne pas comme il se doit.

Raven nous a également informés qu’ils examinaient des mises à jour pour les sons de pas, des mises à jour des problèmes d’aide à la visée et qu’ils travaillaient toujours pour résoudre le problème de 120 Hz sur les consoles Xbox Series. Pas encore de calendrier pour ceux-ci, mais ils espèrent fournir plus de détails plus près de la saison 3. – CharlieIntel (@charlieINTEL) 21 mars 2022

Les renforts de la saison 2 sont désormais disponibles dans Call of Duty: Warzone

La dernière partie de mars a été particulièrement pertinente pour le jeu gratuit. Call of Duty : Warzone a reçu la deuxième vague de contenu pour cette saison 2 qu’il partage avec Vanguard. Le temps fort qu’il nous a laissé est la rénovation de Rebirth Island, qui vit actuellement son événement de célébration.

Au-delà des récompenses spéciales liées à divers défis, Rebirth Reinforced se distingue par l’introduction de nouveaux mécanismes au fur et à mesure que les objectifs de la communauté sont atteints. Les utilisateurs ont déjà déverrouillé l’échangeur d’armes, une nouvelle station qui vous permet d’échanger votre arme contre une autre de plus grande valeur. Vous pouvez lire la liste complète des défis en cliquant sur ce lien.

Il ne faut pas non plus ignorer l’arrivée de la mitraillette Armaguerra 43, dont nous vous avons expliqué comment l’obtenir sans passer par la case. Tout se prépare pour affronter les derniers coups durs de la saison, qui mettra en vedette le populaire Snoop Dogg. À partir du 18 avril, vous pourrez l’acheter dans la boutique en jeu ; sera un personnage jouable avec une progression et des skins spéciaux.

La source: CharlieIntel