Morbius est présenté avec une campagne publicitaire originale

Sony Pictures a révélé comment il a réalisé la campagne promotionnelle originale de Morbius, le film tant attendu basé sur le personnage de Marvel, dans le métro de Madrid. La vidéo, que l’on peut voir ci-dessous, montre des personnes attendant que leur calèche arrive à la gare de La Gavia dans la capitale, mais soudain un troupeau de chauves-souris apparaît à travers le tunnel. Que se passe-t-il?

Deux influenceurs connus participent à l’action : c’est ainsi que tout a été conçu

Vendredi 25 mars dernier, Agent de Marvel et Heroemaniaco ont publié une série de messages suggestifs sur leurs profils Twitter et Instagram : « Pouvez-vous dire ce qui se passe à Madrid ? Ils viennent de m’envoyer cette vidéo avec des images de personnes fuyant à cause d’un troupeau de chauves-souris dans le métro de Madrid ! Freaking out », a déclaré l’agent dans son message initial. « Est-ce que quelqu’un sait ce qui est arrivé? Tempêtes de sable. chauves-souris Quelle sera la prochaine ? ».

Effrayant. J’ai reçu ces images filtrées des caméras de sécurité du métro de Madrid. Très fort. Est-ce que quelqu’un sait ce qui se passe dans la capitale ? S’il vous plait! J’ai besoin de réponses ! Ma soeur vit à Madrid. Est-ce un espace sûr des suceurs de sang ? #BatAlert pic.twitter.com/ZzMXl4YVdO – Agent of Marvel‏ @AgentedeMarvel_) 26 mars 2022

Il y en avait qui y croyaient, bien sûr, mais tout était orchestré. Heroemaniaco a fait de même avec un autre message qui a accumulé plus de 8 500 « j’aime ». Samedi, plus de messages : « Flipping. J’ai reçu ces images filtrées des caméras de sécurité du métro de Madrid. Très fort. Est-ce que quelqu’un sait ce qui se passe dans la capitale ?

Enfin, ce lundi, il est devenu officiel qu’il s’agissait d’une action Sony Pictures, la grande première de la société pour ce printemps uniquement dans les salles.

Morbius, le 1er avril uniquement en salles avec Jared Leto

Morbius arrivera ce 1er avril uniquement dans les salles d’Espagne et du reste du monde dans le but de continuer à explorer et à étendre l’univers Spider-Man de Sony. « Ce qui semble d’abord être un succès radical déclenche bientôt une noirceur en lui. Le Bien l’emportera-t-il sur le Mal ? Ou Morbius succombera-t-il à ses mystérieux nouveaux besoins ?

Jared Leto (Suicide Squad) joue dans le film, qui met en vedette des stars comme Matt Smith (The Crown), Jared Harris (Foundation), Adria Arjona (True Detective) ou Tyrese Gigson (Fast & Furious). Daniel Espinosa (Life, El Invitado et El Niño 44) est le réalisateur du film.