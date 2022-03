Ce sont les changements à venir pour la saison 2 de Fortnite

La saison 2 de Fortnite Chapter 3 est arrivée dimanche dernier, le 20 mars. Cependant, comme d’habitude, l’histoire et la carte changeront et évolueront au fil des semaines. Dans cette news, nous vous disons quels changements et nouveautés il y aura dans la nouvelle saison de Fortnite :

Comment la carte Fortnite va-t-elle changer ?

Au fil des semaines de la saison 2, la carte du chapitre 3 de Fortnite changera pour faire avancer l’intrigue et les Sept commenceront à reprendre les zones conquises par l’Ordre imaginé. Nous vous rappelons que la carte est « divisée » en territoires contrôlés par les deux factions de la manière suivante depuis le début de la saison :

La carte Fortnite Chapter 3 Saison 2 est entièrement occupée par l’Ordre Imaginaire (couleur rouge). Les Sept tiennent à peine (couleur bleue)

Nous vous avons déjà dit que nous savons que The Seven abattra les dirigeables IO à chaque nouvelle capture de zone. Ce que nous ne vous avons pas dit jusqu’à présent, c’est que, selon le dataminer Egyptian Leaker et un fil Reddit supprimé depuis, au fur et à mesure que la saison 2 de Fortnite progresse, il y aura des mini-événements similaires à l’invasion parallèle pendant le chapitre 2 de la saison 8.

Chaînes :

_ « AIDEZ LES SEPT À RÉCUPÉRER POI_Name »

_ « ÉTAPE 1 SUR 3 » POI Où les rencontres auront lieu :

_Daily Bugle

_ Carrefour de Coney

_ Tours inclinées

_ Moulinets rocheux

_ Canyon Condo De plus, ce ne sera pas un LTM, cela se produira dans des matchs comme les Sideways Encounters

(2/2) pic.twitter.com/PHLymt2rwS – Leaker Fortnite égyptien (@Egyptian_Leaker) 26 mars 2022

Si vous avez déjà joué à l’époque, vous savez déjà ce que nous voulons dire. Il s’agit de l’apparition de vagues d’ennemis (en l’occurrence, les Forces OI) qu’il faut liquider dans un délai imparti. Cela se produira dans les zones suivantes de la carte, car ce sont les zones contrôlées par l’Ordre Imaginaire :

Canyon Condo

Moulinets chauds

Croix crémeuse

Le clairon quotidien

Tours inclinées

Nous savons également que tout au long de la semaine commençant le 28/03/2022, la construction devrait revenir aux modes de jeu normaux. Epic Games prévoit de garder les modes sans construction en parallèle avec les modes classiques et inchangés pour faire pleuvoir au goût de chacun.

C’est, pour l’instant, tout ce que nous savons concernant les changements à venir et les nouvelles qui seront à Fortnite. Comme toujours, dans notre guide complet Fortnite Battle Royale, vous pouvez tout savoir sur le jeu, y compris comment accomplir toutes les missions ou comment obtenir Doctor Strange.

Sources: Twitter/Egyptian_LeakerReddit, Fortnite Battle Royale, fait maison