Call of Duty : Warzone et l’absence de nouvelles cartes : « La taille des fichiers est folle »

Le problème de Call of Duty avec la taille de téléchargement de l’installation n’est pas nouveau, il s’est produit avec de nombreux versements principaux. Dans le cas de Call of Duty : Warzone, le battle royale de la saga, ce défi est présent presque depuis le « day one ». Dans une interview avec le streamer TeeP, le COO Josh Bridge (Raven Software) a reconnu qu’ils ne pouvaient pas apporter de changements majeurs aux cartes en raison d’un problème d’espace.

« On veut ça, on veut tous ça, mais il y a un problème technique. La taille de l’installation et de la réinstallation est vraiment folle », a-t-il déclaré. Activision ne veut pas continuer à augmenter la taille des fichiers car ils estiment qu’une bonne partie de leurs joueurs doivent gérer des disques durs de 500 Go. Bridge lui-même reconnaît que chaque fois qu’une carte nécessite une mise à jour majeure, elle perd des joueurs.

« Verdansk n’a jamais été créé avec l’idée d’ajouter 180 armes », une limitation qui a beaucoup à voir avec la technologie sur laquelle il est construit. Le créatif assure qu’Activision n’imaginait pas que Warzone allait fonctionner comme ça, ils ont donc travaillé avec une feuille de route « imparfaite ». Quoi qu’il en soit, Raven Software passera le relais à ses créateurs originaux, Infinity Ward, qui travaillent déjà sur une suite free-to-play.

Un indice sur la prochaine Warzone, plus qu’un battle royale ?

À quoi ressemblera la nouvelle expérience Warzone? Pour le moment, rien n’a été révélé, au-delà du fait que l’étude est plongée dans son développement. Cependant, Bridge fournit un indice à cet égard. « Le Battle Royale est génial, nous l’adorons, mais j’aime l’idée d’explorer ce que nous pouvons faire avec un grand nombre de joueurs et une grande carte. »

Call of Duty : Warzone est disponible sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S et PC. Le jeu a évolué en parallèle avec tous les grands Call of Duty sortis depuis Modern Warfare. Infinity Ward travaille sur une suite aux deux jeux vidéo. Il faudra attendre quelques mois pour découvrir ce qu’ils ont en main.

