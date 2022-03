Skate 4 est déjà entré dans la phase de test

Il a été annoncé à EA Play 2020 comme l’une des surprises d’Electronic Arts. Le retour de la saga aura lieu avec les créateurs originaux, bien que la société nord-américaine ait mis en place un tout nouveau studio pour concrétiser ses plans ambitieux. Comme l’a révélé l’initié Tom Henderson, certaines sources ont signalé que le prochain Skate est déjà en phase de test, ce que les références dans le code Origin montrent également, comme en témoigne l’image sous ces lignes.

L’API (interface de programmation d’applications) nomme le jeu vidéo Skate, suggérant un éventuel redémarrage, chose assez courante dans l’industrie. Il y a aussi des conseils sur un éditeur de carte, un système de mise en scène et une personnalisation approfondie. Et quand apparaîtra-t-il ? Pour l’instant c’est une inconnue. Ce qui est certain, c’est qu’EA Play 2022 a été annulé, puisque l’entreprise présentera chacun des projets le moment venu.

Full Circle, l’étude du nouveau Skate

Situé à Vancouver, au Canada, Full Circle est dirigé par l’ancien PDG de Xbox, Daniel McCulloch. Selon leurs propres mots, les fans « voulaient redonner vie à Skate » et les développeurs ont choisi d’essayer de faire en sorte que les joueurs « se sentent partie prenante du processus de développement jusqu’au lancement du jeu et au-delà », comme s’ils faisaient partie du studio. . L’objectif? « Créez de grands jeux » et des expériences « qui peuvent être partagés et joués avec des amis.

Dans un communiqué publié il y a des années, EA annonçait le retour de Deran Chung et Cuz Parry, les principaux concepteurs de la saga. « Nous sommes très heureux de retourner travailler chez Skate », ont-ils commenté. « Certains diront que la boucle est bouclée. »

Skate n’a toujours pas de date de sortie et de plateformes confirmées.

source | Tom Henderson