Nicolas Cage prend la défense de Marvel Studios face aux critiques de Scorsese et Coppola

Des déclarations et des opinions de toutes sortes et conditions continuent d’arriver sur les films de super-héros en général et sur Marvel Studios en particulier de la part de célébrités de l’industrie, certaines pour et d’autres contre. Désormais, le célèbre acteur Nicolas Cage, qui jouait autrefois le Ghost Rider de Marvel avant le début du MCU, a fait part de son désaccord avec des cinéastes célèbres comme Martin Scorsese ou Francis Ford Coppola, dont les avis ne sont pas très favorables à tout ce qui entoure le cinéma de super-héros.

Camée dans Doctor Strange 2 ?

Et c’est que l’on se souvient que par le passé Scorsese et Coppola partageaient leur point de vue sur les grandes productions de super-héros d’aujourd’hui, assurant qu' »elles ne sont pas du cinéma » et même les qualifiant de « méprisables », respectivement. Désormais, Nicolas Cage (au passage, le neveu de Coppola) a partagé son avis sur la question et montré son désaccord avec les deux cinéastes.

« Marvel a fait un excellent travail pour divertir toute la famille. Ils y ont beaucoup réfléchi. Il a définitivement fait beaucoup de progrès depuis qu’il faisait les deux premiers films de Ghost Rider. Kevin Feige, ou quiconque est derrière cette machine, a trouvé un moyen magistral d’entrelacer les histoires et d’interconnecter tous les personnages. Qu’y a-t-il de mal à un divertissement sain qui plaît aux parents et aux enfants et donne aux gens quelque chose à attendre avec impatience ? Je ne vois tout simplement pas où est le problème », déclare Cage.

Concernant les rumeurs qui placent son Ghost Rider dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness sous la forme d’un caméo, l’acteur assure que « je le ferais, ce serait amusant. J’adorerais travailler avec Cumberbatch, mais je ne pense pas que cela arrivera. » Nicolas Cage tourne actuellement un nouveau film en tant que Dracula; C’est ainsi qu’il a l’air caractérisé comme un vampire.

source | Gardien